Carrière de l’Alta Rocca : L’Assemblée de Corse se prononce fermement contre le projet

- Pourquoi intervenir sur ce projet ?

- En tant qu’élue et habitante de la microrégion, j’ai voulu alerter et sensibiliser l’ensemble des élus et l’Exécutif de la Collectivité de Corse sur l’impact qu’aurait la réalisation de ce projet d’exploitation de carrière d’extraction de roches massives et granit avec installation de concassage et criblage. Ce projet, qui est en cours sur la commune de Fozzano, va impacter le territoire du Tallanais, principalement les communes de Sainte-Lucie-de-Tallano, Loreto-di-Tallano, Altagène et Olmiccia. A l’heure où l’on parle de tourisme vert, de développement durable, de revitalisation du rural, ce projet va à l’encontre de tout cela. La DDTM a également émis un avis défavorable le 24 aout 2020.- Ce projet consiste en une carrière à ciel ouvert de granit dont la production maximale annuelle est estimée à 150 000 tonnes durant les 20 premières années, puis 200 000 tonnes durant les 10 dernières années d’exploitation. L’enquête publique est toujours en cours pour mesurer l’impact du projet. Le maire de Sainte Lucie de Tallano et le collectif citoyen « Forza di Tallà » ont commandé une expertise indépendante qui évoque une triple pollution : sanitaire, visuelle et phonique. Pollution sanitaire et atmosphérique avec émission de poussière nocive pour la santé. Pollution visuelle avec 7 hectares de montagne défigurée !Pollution phonique avec des tir de mines, du concassage et du criblage. Mais ma question portait davantage sur l’accès aux zones d’extraction.- Une dégradation du réseau routier ! Si un tel projet devait voir le jour, le réseau de voierie en serait fortement impacté. Il est déjà en mauvais état et, donc, inadapté au ballet de rotation de camions bennes, destinés à évacuer la production de tonnages élevés. Le trafic sur les RD 69 et 268 et sur la RT 40 jusqu’à Propriano sera très important puisqu’il est prévu jusqu’à 41 camions par jour, soit 82 mouvements aller-retour. Un camion toutes les 6 minutes ! Viendra s’y ajouter la circulation de l’autre carrière existante située à moins d’un kilomètre. Ce qui aura pour conséquence de multiplier par là même les risques d’accidents. Nous craignons également une pollution du ruisseau l’Agnonu et du Rizzanese puisque le projet évoque un lavage des sols. Il y aurait, donc, des eaux de ruissellement et des eaux usées. Enfin, la destruction du paysage, de la biodiversité, une atteinte à l’économie agricole et au tourisme puisque la région a un paysage exceptionnel et un patrimoine reconnu : couvent Saint François, église Saint Jean...