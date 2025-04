Carnet de deuil - Bastia

Cagnano

Ses enfants CATONI Corinne et son compagnon Pierre CATONI Catherine son compagnon Claude CATONI Pierre-Paul ;

Ses petits-enfants chéris, Elodie et Paul BALDI, Jerry, Colomba et son papa J.Do VENTURINI

Ses arrière-petits-enfants adorés Saveriu et Petru-Santu;

Son frère Mathieu CATONI et sa compagne Rose

Ses neveux, Jean-Pierre ,son épouse Brigitte et leur fils Romain, Vannina CATONI, Catherine ,ses filles Anne-Claire et Lara, Pierre-François et sa fille Morgane, Jean-Michel ,ses filles Justine et Morgane, Patrick , Bernard et leurs enfants

Sa belle-sœur, Monique BERLINGERI

M. Tristan Durieux

Les familles BALDI,HARVIER,CRISTOFARI, FRANCIONI,FROLI, VENTURINI,CATONI,

PAVERANI,MARIANI,GASSMANN,PERFETTI, BIETRY,CHEVREUIL; ont la douleur de vous faire part du décès de





M. Joseph CATONI,

Survenu a Cagnano le 1er avril 2025

La cérémonie religieuse sera célébrée le Vendredi 4 avril 2025 en l'église St Fructueux de Cagnano à 10h30 , suivie de l'inhumation au cimetière.

La famille tient à remercier chaleureusement Béata sa dame de compagnie, Carmela FRANCESCHI, son médecin Dr

PATRICE, ses infirmières si dévouées, Vanina et Laura.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.



---

