Carnet de deuil - Bastia-La Porta

Bastia, La Porta



Son épouse Catherine MORACCHINI née ANTONIOTTI

Ses enfants,Xavier Roger et sa compagne Johanna MENARD, Robert et sa compagne Mattea PAOLI

Mme Marie Noëlle ANTONIOTTI née ZUCCARELLI feu Paul-André ANTONIOTTI

Son frère Antoine MORACCHINI et son épouse Josiane,

leur fils Fabrice et sa femme Nathalie, son fils Jean-Philippe, et leurs enfants

Anna-Lina et Lisa Maria

leur fils Jean-Pierre et sa fille Alana

leur fille Serena

Son frère René MORACCHINI,

Sa fille Agnès et son compagnon Dominique

Son fils Roger et sa compagne Laurence, leur enfant Antoine

Sa sœur bien aimée feue Annonciade SANTONI née MORACCHINI et son époux Dominique

Leur fille Anne et son compagnon Pierre-François, leurs enfants Alice et Baptiste

Sa belle-sœur Christine et son époux Stéphane LUCCHINI,

leur fils Paul-André

leur fils Vincent

Les familles MORACCHINI, CAMPANA, SARTI, ANDREANI,

GIANECCHINI, SANTONI, GIOVANNANGELI, FERRER, GUALANDI,

ANTONIOTTI, ZUCCARELLI, MENESTRIER, MANZI, NATALI, DOMINICI, TURCHINI

Parents, alliés, et amis,

Ont la douleur de faire part du décès de



M. Robert MORACCHINI



La famille recevra les condoléances ce jour mercredi 2 avril 2025 à l’Immaculée Conception à partir de 14 heures

La célébration religieuse aura lieu demain jeudi 3 avril 2025 à 10 heures en l’église Saint Jean-

Baptiste de Bastia.

L’inhumation suivra au tombeau familial

-----

Pompes Funèbres Corses MORGANTI 04.95.31.15.18