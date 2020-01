Carlos Moreno à Calvi : "Pour une ville à la fois intelligente et humaine"

Se déplacer en Corse n'est pas toujours chose facile. Le professeur Carlos Moreno l'a appris à ses dépens ce mercredi en faisant face à Paris aux grèves et aux conditions météorologiques. Son avion prévu pour atterrir à Calvi a tout simplement été annulé, l'obligeant ainsi à emprunter un vol pour Bastia.

Résultat, la conférence-débat qu'il devait animer à partir de 18h30 dans la salle de conférence de "l'Hôtel Mariana" était retardée de 45 minutes, juste le temps qu'il arrive par la route à Calvi et qu'il réponde aux sollicitations des médias.

" La Corse n'est pas une inconnue pour moi. Grâce à mon ami Serge Orru, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans le cadre du Festival du vent. De plus, dans le cadre de nos travaux, nous travaillons en étroite collaboration avec l'université de Corse et autres organismes".



A Calvi pour parler de la vie dans la ville et de nos défis, Carlos Moreno donné sa définition d'une ville intelligente:

" C'est avant tout une ville qui offre une qualité de vie aux citoyens afin que l'on puisse vivre dignement, que l'on puisse avoir un travail, faire ses courses, s'épanouir, que l'on puisse apprendre, se soigner. C'est une ville sont la ressource doit permettre à tout un chacun de s'épanouir en tant qu' être humain".

S'exprimant sur les différents concepts de la ville, le professeur des universités insiste sur la nécessité de créer des liens sociaux, faire la fête et avoir une planète que l'on protège en générant moins de CO2.



Réduire les émanations de particules fines

Et de poursuivre sur le thème des transports avec en point de mire la grève des cheminots:

" Ce que nous avons vécu ces derniers temps dans les grandes villes comme Paris et ailleurs nous a montré deux choses: la première, c'est que nous ne sommes pas conscients de ce que la ville nous offre comme ressources. Nous prenons le métro pour faire deux stations avec une correspondance tout en sachant qu'à pied on irait probablement plus vite. On a aussi pris conscience que dans la ville, grâce au vélo, finalement on peut aller plus vite, plutôt que de se retrouver dans des bouchons qui polluent. On a compris aussi qu'une voiture, une personne, c'est 2 m2, c'est pas loin d'une tonne, c'est des émanations de particules fines. Bien entendu tout ça n'est valable qu'à la condition que cette ville intelligente nous offre cette capacité en mettant en place des couloirs protégés pour ne pas exposer sa vie".

Pour Carlos Moreno, créateur du concept de "Ville du quart d'heure", il est indispensable de réduire le périmètre d'accès à certaines fonctions essentielles: " Il faut déconstruire la ville segmentée et revenir à des choses plus pragmatiques. Aujourd'hui, on a pensé la ville par morceaux: la vie du centre-ville, du centre administratif, les quartiers d'affaires, les quartiers culturels, les quartiers résidentiels,.... Tous ces éléments ont fait que ça a changé la manière de vivre des citoyens. Cela nous oblige à faire beaucoup de déplacements. Il faut donc déconstruire et offrir cette capacité à pouvoir se déplacer, tout simplement à pied ou en vélo et profiter au mieux de son quartier et des siens"



Dans son projet, de ville intelligente et humaine, le durable prend aussi une part importante:

"Une ville durable est par définition est une ville qui est à la convergence des défis écologiques, des changements climatiques., le durable et de la biodiversité....

Le durable n'est autre chose qu'une ville viable, d'une ville vivable, d'une ville équitable. Au XXIe siècle, nous avons internet partout, tout est connecté et nous voulons que cette connection serve si à créer un lien social, à lutter contre le changement climatique. Nous ne voulons pas d'une ville massivement connectée pour les gens qui isolent les gens. On est hyper connecté technologiquement mais massivement, socialement déconnecté."



Vivre dans une ville à la fois intelligente et humaine



Enfin, avant de rejoindre son auditoire impatient, Carlos Moreno s'inscrit en faux lorsqu'on lui parle de ville idéale;

" Il n'y a pas de ville idéale mais par contre il y a beaucoup de sources d'inspiration. Il faut comprendre la ville dans sa complexité. D'une part, dans mes conférence j'ai pour habitude de dire qu'il n"y a pas de baguette magique et que les villes seront toujours imparfaites. Il faut prendre soin de sa ville et jamais se dire que dans celle-ci il y aura tout, qu'elle sera à la perfection. Il y aura toujours des animaux nuisibles, des problèmes d'urbanisme, des constructions...

On peut s'inspirer des villes qui soient pour les humains, des hommes et des femmes qui prennent soin des personnes âgées, des seniors, une ville qui s'occupe des enfants, une ville qui s'occupe de la place des femmes, qui ne fasse pas la discrimination des gens, qui accepte les différences, qui fasse attention aux personnes handicapées.... Une ville qui s'occupe tout simplement de l'humain avec ses qualités et ses défauts. Voila, c'est tout ce que l'on demande".



Très pédagogue, précis, Carlos Moreno a pris le temps, cartographies à l'appui d'expliquer le monde dans lequel nous vivons, proposant des solutions dans bien des domaines, sans pour autant avoir la prétention de pouvoir tout changer.

Tout ce qu'il souhaite, c'est que nous puissions vivre dans une ville à la fois intelligente et humaine.