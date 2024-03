Cardinal François Bustillo : "J'encourage tous les Corses à vivre la Semaine Sainte avec passion"

- Quelle est la signification spirituelle et liturgique du Dimanche des Rameaux en tant que prélude à la Semaine Sainte ?

- Le dimanche des Rameaux marque l'ouverture solennelle de la Semaine Sainte. Nous débutons avec une célébration empreinte de joie, symbolisée par les branches d'olivier, et de palmiers tressées. Cet événement rappelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, accueilli comme un roi, un moment de grande allégresse dans l'histoire chrétienne. Ainsi, nous nous remémorons ce rassemblement joyeux au sein de l'Église. Les rameaux, c'est une fête populaire : il y a les branches d'olivier, les crucette, les palmiers... mais moi je trouve qu'il est important aussi de profiter de ce moment pour rappeler aux catholiques qui a les branches mais il y a aussi

les racines. Donc ce pèlerinage entre l'extérieur et l'intérieur de nous même est important. Il est important aussi de partir de ces racines pour les faire pousser. Et les catéchumènes, ces nouvelles pousses, en sont un exemple.



- Cette année il y a d'ailleurs un nombre record de catecumenes qui seront baptisés samedi prochain...

- Absolument, nous avons 151 catéchumènes et c'est énorme. Il y a plein de jeunes en Corse qui sont courageux et qui veulent faire quelque chose pour les autres il faut les encourager. En tant que membres de l'Église, nous nous efforçons de soutenir ces initiatives, car elles sont vitales pour la vitalité de notre communauté. Accueillir cent cinquante adultes, principalement des jeunes adultes, qui cherchent le baptême est vraiment une source d'émerveillement pour moi. surtout que cela survient à une époque où l'Église catholique en Europe a été confrontée à divers défis, et pourtant, nous voyons ces jeunes frapper à notre porte avec un désir sincère de recevoir le baptême.



- Dans quelle mesure l'entrée dans la Semaine Sainte offre-t-elle une occasion unique aux fidèles de se plonger dans la passion, la mort et la résurrection du Christ ?

- Le Dimanche des Rameaux et le Vendredi Saint offrent des moments privilégiés pour méditer sur la passion du Christ. La passion n'est pas simplement une souffrance, mais aussi une patience et une endurance, une force vitale pour aller jusqu'au bout. Pour le Christ, cela signifiait aller jusqu'à la mort. Nous sommes tous invités à réfléchir sur notre propre engagement, nos énergies et nos capacités à aller au bout de nos actions. Comment vivons-nous notre passion ? Sommes-nous résolus à surmonter les moments difficiles avec détermination et foi ? La passion du Christ nous enseigne à persévérer, même lorsque nous faisons face à la solitude, à la trahison et à la souffrance. C'est un appel à vivre avec une passion positive et constructive, à bâtir des relations et à aller de l'avant avec courage.



- Comment encouragez-vous les Corses à approfondir leur relation avec le Christ la foi pendant cette période spéciale de l'année liturgique ?

- Tout simplement, j'encourage tous les fidèles à vivre la semaine sainte avec passion. Des événements significatifs tels que la Messe Chrismale à Ajaccio le mardi saint et le Jeudi Saint, où nous commémorons l'institution de l'eucharistie, nous rappellent le don ultime de Jésus pour nous. Le Vendredi Saint, marqué par les processions, nous invite à méditer sur la mort du Christ et son sacrifice pour nous. Le Samedi Saint, jour du silence, nous prépare à la Vigile Pascale, où je baptiserai personnellement 32 adultes à la cathédrale. Il y aura de nombreux baptêmes dans toute la Corse pendant cette nuit pascale, et j'encourage les jeunes et les moins jeunes à participer activement à ces moments spirituels de croissance au sein de notre communauté ecclésiale.



- Quels conseils donneriez-vous aux fidèles pour qu'ils vivent pleinement la spiritualité du temps pascal et célèbrent de manière significative la résurrection du Christ ?

- J'encourage tous les fidèles, jeunes et moins jeunes, de faire un petit pèlerinage vers leur paroisse ou leur église pendant cette période. La confession juste avant Pâques est également importante. C'est un moment pour faire un bilan sincère de nos vies, de notre amour pour les autres et de notre engagement à donner le meilleur de nous-mêmes. Au lieu de banaliser la confession en se concentrant uniquement sur de petits péchés, nous devrions l'utiliser comme une occasion de réflexion profonde sur nos attitudes et comportements, cherchant à nous améliorer et à embrasser la miséricorde de Dieu pour nous aider dans ce processus de transformation intérieure. Et pour jeter, comme disait saint Augustin, "dans l'océan de la miséricorde de dieu toutes mes fragilités, tout mes péchés."