Cardinal Bustillo : "Fortifier la Corse"

Le temps de Carême nous parle d'un temps favorable pour progresser (cf. 2 Co 6,2) et sortir ainsi d'une certaine anémie idéale.

Nous nous permettons d'ajouter quelques éléments aux nombreuses et légitimes réflexions sur l'avenir de notre île.





1. La Corse a besoin d'une vision d'espérance qui permettra à ses habitants de vivre ensemble et de préparer un avenir paisible.





2 . La Corse est accueillante. L'histoire enseigne qu'un peuple fermé s'atrophie et disparaît.





3. Le bien commun de la Corse se trouve dans une vie pacifique : jamais plus nation contre nation ne lèvera l'épée (cf. Is 2,4).





4. Le bien commun de tous est le fruit d'une volonté d'unité. Un royaume divisé ne peut pas tenir, dit Jésus (cf. Mc 3,24). La Bible nous enseigne que l'unité n'est pas l'uniformité (cf. Gn 9,11).





5 . Le bien commun tient compte de la réalité d'un peuple avec sa singularité (cf. Dt 7,6-9).





6. Le travail politique et technique doit incarner la manière concrète de proposer le bien commun pour la Corse.





7. Le bien commun se bâtit sur un projet de justice offrant la stabilité politique, économique et sociale à long terme, en particulier pour les plus vulnérables de la société.





8. Tout pacte pour le bien commun exige la maturité démocratique, caractérisée par la confiance, le dialogue entre tous et la responsabilité quant aux moyens et au but.





9. Le principe de maturité de toute vie sociale est de respecter et de faire vivre ensemble des personnes différentes.





10. L'éducation et l'accompagnement de la jeunesse doivent être une priorité politique, culturelle et spirituelle. Quelle trace laisserons-nous dans l'Histoire ?



Le philosophe dit : « Un grand peuple sans âme est une vaste foule. » La Corse vivra sa

destinée heureuse en dilatant son âme.

Sempre avanti !