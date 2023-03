Carchetu : U Levante dénonce un projet d’exploitation de carrière de Verde d’Orezza, une roche emblématique

Un site classé

Dans ce contexte, le projet de réouverture d’une carrière sur l’ancien lieu d’extraction et l’ouverture d’un nouveau front pourraient, selon U Levante « porter atteinte à la biodiversité » d’un site du Parc naturel régional de la Corse (PNRC). « Le projet est situé dans le PNRC, dans un réservoir de biodiversité, une zone boisée, un site inscrit, une ZNIEFF et un corridor de moyenne montagne de la trame verte et bleue. Il entraîne défrichements et impacts sonores importants : circulation de véhicules et activité continue des machines pour effectuer un sciage très long et très difficile » explique-t-elle. « Distantes de 160 mètres, deux plateformes d’extraction et de sciage des blocs sont prévues ». Avant de tacler un projet d’extraction sous-estimé : « Le volume de matériau à mettre en œuvre pour trouver des blocs homogènes et non fracturés pour être exploitables est très sous-estimé. De plus, la superficie de la plate-forme d’exploitation prévue n’est que de 400 m2 pour algeco, blocs en cours de sciage, machines, véhicules, et surtout pour le stockage des déchets, au volume conséquent, résultant de l’épannelage des blocs. Cette surface est donc elle aussi très sous-estimée ».



Un impact sur la faune

U Levante pointe l’impact environnemental d’un tel projet : « La création des zones d’exploitation et des pistes afférentes aura des impacts importants sur une faune protégée, en particulier sur des chiroptères - le grand rhinolophe -, des oiseaux - l’autour des palombes et le milan royal -, des amphibiens dont l’euprocte , des insectes dont un capricorne très rare : la Rosalie des Alpes. Et elle mettrait en danger le chat sauvage, u ghjattu volpe, qui vient d’être reconnu par l’Office français de la Biodiversité le 16 mars 2023 comme espèce spécifique à la Corse et qui devrait donc être inscrit sur la liste rouge corse des espèces protégées. Des mesures de conservation adaptées pour préserver son habitat sont impératives ». L'association fustige, ensuite, ce qu’elle appelle « le manque de sérieux des documents présentés à l’enquête publique. Il est curieux qu’aucune étude approfondie de géophysique ne soit jointe. Il n’est pas démontré l’ampleur des affleurements de roche ornementale. Comment dans ces conditions évaluer le tonnage ? La seule nouvelle étude pétrographique concerne le risque amiantifère. Il est regrettable qu’aucune étude détaillée du gisement ne figure dans le dossier. A-t-elle été réalisée ? À la lecture des documents, on ne sait pas si la plateforme 1 exploitera des chaos de blocs ou la roche en place ». Elle estime qu’une coupe pose problème : « En fait, la coupe présentée dans le dossier d’enquête publique ne concerne pas le projet de carrière de Carchetu Brusticu, mais l’affleurement protégé de Teppa A Teghiale ».



Des intérêts privés

U Levante conclut son avis en rejetant l’argument économique que représenterait la réouverture de la carrière. « Pour la société, comme d’habitude, l’intérêt économique pour la Corse est évident puisque des emplois sont à la clé. Hélas, l’affirmation fait rire quand on se penche sur le projet : les blocs seront extraits par des ouvriers spécialisés … qui viendront de Sardaigne. Ils seront ensuite expédiés en Italie, très précisément à Carrare, où ils seront débités. Par contre, cette roche ayant une grande valeur sur le marché des roches ornementales, les plaques sciées seront sans doute vendues à prix d’or au bénéfice de la société. Ainsi la Corse perdrait une partie de son exceptionnel patrimoine minéralogique au profit d’intérêts privés… ». Aussi l’association émet-elle « un avis très défavorable » à ce projet de carrière qui devrait, à la fin de l’enquête publique, être examiné par le Conseil des sites de la Corse.