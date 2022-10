Carburants : la remise de 30 centimes prolongée jusqu'à mi-novembre

"Nous allons prolonger cette remise sur les carburants jusqu’à mi-novembre et j’ai eu le PDG de Total cet après-midi qui va également prolonger sa ristourne", a annoncé la Première ministre au journal de 20 heures de TF1. La ristourne financée par l’Etat devait baisser à 10 centimes à partir du 1er novembre.



Depuis le mois d’avril, une ristourne est mise en place par le gouvernement pour aider les consommateurs. Initialement fixée à 18 centimes, elle est passée à 30 centimes le 1er septembre, et devait être minorée à 10 centimes en novembre. Ce changement sera retardé de deux semaines.

Par ailleurs, sur le front des pénuries, la Première ministre a prévenu qu’il y aurait de nouvelles réquisitions de salariés de dépôts pétroliers en cas de "situations très tendues" sur l’approvisionnement en carburant. "On est à peu près à 30 % de stations-service qui connaissent des problèmes d’approvisionnement sur au moins un carburant, c’est trop", a regretté Elisabeth Borne en demandant aux salariés grévistes de TotalEnergies de "respecter l’accord majoritaire et de ne pas bloquer le pays".