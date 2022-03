Carburants : en Corse, jusqu'à 17 centimes par litre de remise à la pompe

La remise à la pompe promise par le gouvernement sera de 15 à 18 centimes TTC par litre de carburant (17 en Corse) , une différence qui s'explique par le montant de la TVA appliquée dans les différents territoires français, a indiqué le ministère de la Transition écologique.



Le prix affiché inclura la ristourne

"Nous avons voulu que la remise à la pompe de 15 centimes par litre de carburant s'applique à tous. La remise est calculée sur une base de 15 centimes hors-taxe, ce qui explique que les remises soient différentes selon le montant de la TVA appliquée aux produits pétroliers. La TVA étant de 20% sur le continent en Métropole, la remise à la pompe sera de 18 centimes par litre TTC pour le consommateur. Elle sera d'environ 17 centimes en Corse où la TVA est de 13% et de 15 centimes en Outre-mer, où il n'y a pas de TVA sur les produits pétroliers", a détaillé le ministère.



Le prix affiché à la pompe inclura la ristourne. Les distributeurs bénéficieront eux-mêmes en amont de la remise, au niveau des centrales d'achat, dès dimanche, ce qui devrait permettre au dispositif d'être fluide au moment de son entrée en vigueur.



La réduction se fait “au niveau des metteurs en marchés, tout ce qui est dépôts et raffineries, qui vont appliquer la remise aux ventes vrac”, a précisé à l’AFP l’Ufip Énergies et mobilités, qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier.





Des blocages qui pourraient reprendre sur l'ile

Face à l’envolée des prix du carburant et mécontents des annonces du gouvernement, les agriculteurs corses avaient bloqué les dépôts pétroliers du Vazziu et de Lucciana la semaine barrages filtrants. Levés le mardi 22 mars afin de permettre aux Corses de se recueillir après me décès d'Yvan Colonna et après les "bonnes négociations" entamées avec le préfet de Corse, les blocages pour protester contre la flambée des prix des carburants pourraient reprendre.













Des limitations en Corse

En Corse, la vente de carburants est actuellement limitée à 20 litres d'essence ou 30 litres de gasoil par jour et par véhicule, et ce pour une semaine, afin d'éviter une pénurie liée au blocage des dépôts pétroliers de l'île.

Malgré leur déblocage mardi, "les stocks de carburant des deux dépôts (...) ont rapidement diminué", "compte tenu des niveaux très importants de consommation constatés ces derniers jours", ont constaté les préfectures de Haute-Corse et Corse-du-Sud qui ont donc pris la décision de limiter de la vente de carburants aux particuliers.