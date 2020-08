Capanelle : une cavalière de 11 ans, blessée après une chute de cheval

C.-V. M le Mardi 18 Août 2020 à 21:48

Un accident s'est produit lors d'une randonnée équestre qui se déroulait en fin de soirée de ce mardi au lieu dit Capanelle à Corte. la victime est une enfant d e11 ans qui a chuté de son cheval. Elle se plaignait de blessure au bassin et au rachis. Pas moins de 4 secouristes du PGHM de Corse, le médecin du Samu et l'hélicoptère de la Sécurité civile ont été mobilisés pour la secourir et la transférer sur le centre hospitalier de Corte.

