Capa : La M3E, un pari réussi qui se développera à la caserne Grossetti en 2021

Après quelques années d’existence, ce que le président de la CAPA et maire d’Ajaccio qualifie de « pari » pose son premier bilan. La SPL M3E, guichet unique pour les créateurs d’entreprises dresse un bilan positif. En effet, cet espace dédié à l’entrepreneuriat du Pays Ajaccien est un modèle unique en son genre dans l’île. Il propose une pépinière, une domiciliation, un hôtel d’entreprise mais aussi de nombreuses permanences et animations.

« La M3E héberge 14 entreprises à ce jour, soit deux fois plus qu’en 2018, a souligné Marie-Antoinette Santoni-Brunelli, vice-présidente de la CAPA en charge du développement économique. Outre nos hébergements d’entreprise via nos différentes offres nous accompagnons également un collectif de 9 artisans et nous enregistrons 25 utilisateurs réguliers de nos espaces du centre d’affaires dont 4 centres de formation. Cette réussite n’aurait pas pu être effective sans le réseau partenarial que nous avons tissé avec plus d’une centaine de partenaires et notre club de mentors créé dernièrement ». La directrice de la M3E, Audrey Paoletti, a notamment illustré ce discours avec des exemples comme SupDesign, Territoires Design, Qualiconsult ou encore Kapital RH qui ont bénéficié des services de la structure et apportent aujourd’hui une valeur ajoutée au territoire. Mais, si aujourd’hui les porteurs de projets peuvent être accueillis dans 1 000 m2, la CAPA a bien d’autres ambitions pour ce pôle entrepreneurial qui a vocation à se développer davantage jusqu’à avoir une dimension territoriale.





Bientôt à la caserne Grossetti

Laurent Marcangeli, maire d’Ajaccio et président de la CAPA a donc présenté le projet de la rénovation de la Cité Grossetti qui devrait héberger dans les années à venir une M3E d’envergure : « Sur notre territoire, il y a beaucoup d’initiatives. Nous l’avons constaté. Elles peinent parfois à prendre leur envol. Elles doivent être soutenues tout en maintenant un accompagnement bienveillant mais pas trop intrusif. Le projet que nous portons aujourd’hui est de réhabiliter la Caserne Grossetti qui pourra offrir 2 500 m2 pour l’hébergement d’un grand centre entrepreneurial. Ce sera une réhabilitation dans le fond mais également dans la forme avec la rénovation totale d’un bâtiment d’un point de vue énergétique. Ce projet est soutenu par la région et par des fonds européens. Ce n’est donc pas juste une idée, c’est un projet en cours qui doit s’adapter néanmoins aux exigences règlementaires et administratives. Nous aurions aimé le développer rapidement mais il nous faut nous astreindre aux procédures. Ainsi, nous avons étudié les différentes projections et nous sommes heureux de pouvoir annoncer que ces aménagements seront prévus à l’achèvement en automne 2021. Cette structure aura vocation à continuer les actions déjà menées et à les développer davantage en collaborant avec l’université de Corse mais aussi avec des artistes, des artisans, des associations. Bref, nous nous devons de n’être jamais trop ambitieux dès lors qu’il s’agit d’accompagner des projets à fortes valeurs ajoutées économiques et durables ».