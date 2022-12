Cap sur 2023 pour la Ligue corse de voile

« Après une forte baisse en 2020 en raison de la pandémie, nous avons presque retrouvé aujourd’hui notre chiffre d’avant celle-ci qui était de 4200 licenciés. Nous sommes à 4000 contre 3280 en 2020 et 4131 en 2021. Nous avons 28 clubs, 20 en Corse du sud et 8 en Haute-Corse » souligne Christophe Dumoulin, président de la Ligue Corse de voile. « Parmi les autres très bons signes, nos résultats au niveau national et international ». La voile corse semble donc avoir le vent en poupe grâce à une belle équipe mise en place en avril dernier. « Cette équipe est composée de 11 membres, dont 7 exercent un premier mandat à la Ligue. Des membres qui représentent bien la voile corse insulaire puisque ces membres sont issus de 8 clubs différents, dont 6 présents au sein du Bureau Exécutif. Aujourd’hui l’équipe affiche une belle force de proposition. Important, nous avons réactivé la page FB de la ligue »Dans ce renouveau, la Ligue Corse de Voile vient d’organiser à l’IGESA de Furiani le 1Forum des Clubs, deux journées très studieuses qui ont permis aux « voileux » de mettre 2023 sous spi. « Nous avions mis en place différents ateliers autour de plusieurs thèmes : Environnement, pratiques féminines, formation, action éducative, pratique Handi-Voile, pratiques sportives et compétitives en Voile Légère, voile Habitable, évolution des grilles tarifaires et recherche de mécénats et de partenariats » indique Ch. Dumoulin. « Le but avant tout était d’engager une réflexion et tracer les grandes lignes des actions collectives à mener sur les deux années à venir, enclencher une dynamique et une production collective au sein des commissions techniques et instaurer un tel rendez-vous annuel des clubs. Nous allons travailler en priorité au développement de tout ce qui touche à l’environnement avec la prise en compte de l’impact écologique dans notre discipline et la rédaction d’une charte, travailler sur la pratique féminine, l’accompagnement éducatif par des actions dans le primaire, les collèges et les lycées. Autre gros chantier, la formation professionnelle et bénévole avec pour cela tout un catalogue de stages. Après une année 2021 très compliquée, on repart donc avec de beaux projets pour 2023 et 2024. Nous sommes aujourd’hui dans un climat apaisé favorable à l’engagement d’actions collectives».