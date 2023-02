Cap Corse : La prochaine étape pour la Corsica Fibra et la Collectivité de Corse

Au Cap-Corse, les ouvriers s’affairent pour emmener les câbles de fibre optique vers les collectivités. Parfois en s’appuyant sur le réseau câblé déjà en place, donc les poteaux électriques. Le reste du temps avec un enfouissement sous terre, allant jusqu’à couvrir plusieurs dizaines de kilomètres, quand les infrastructures ne sont pas suffisantes. Il faut alors creuser le long des routes ou des chemins de fer pour placer les gaines.Le plus gros des travaux consiste à tirer les câbles d’une ville à l’autre. Il reste qu’une localité qui est reliée au réseau ne propose pas toujours une couverture fibre optique à 100% de sa population à cette heure. Par exemple à Saint-Florent, 85% de la population est couverte. Certains foyers ne sont reliés que lorsqu’ils choisissent de changer d’abonnement internet, ou encore en cas de changement d’occupant.Les premiers boîtiers fibre en Corse ont été installés en 2019. L’objectif est de terminer les liaisons pour toute la population d’ici la fin 2024, donc dans un peu moins de deux ans. Avec de premiers travaux en 2019, il faudra donc un total de 6 ans pour que toute la Corse bénéficie d’un accès au très haut débit.À ce jour, plus de 123 000 foyers sont éligibles à une offre fibre en Corse , ou possèdent déjà leur box internet nouvelle génération. Pour que tous les habitants puissent être reliés à la fibre optique en Corse, il reste encore à installer quelque 50 000 boitiers. Hormis les zones autour d’Ajaccio et de Bastia, où Orange s’est chargé de l’installation de la fibre, c’est la société Corsica Fibra qui s’occupe du reste de l’Île, conjointement avec le groupe Altice (SFR). Délégataire de service public, l’entreprise se spécialise dans le déploiement de la fibre optique à l’échelle de la Corse.Toutefois dès lors que le réseau fibre optique est disponible, les clients sont totalement libres de choisir leur fournisseur d’accès internet. Ce dernier peut utiliser le réseau au même titre que n’importe quel concurrent. En principe, chacun est donc en mesure de choisir entre les principaux opérateurs, à condition qu’ils soient présents sur place.