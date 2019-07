Cap Corse : Des mesures d’urgence pour remettre en état les plages après la tempête et sauver la saison touristique

La tempête qui a traversé l’île le 15 juillet dernier a laissé son empreinte sur les plages du Cap Corse, causant non seulement des dégâts matériels, mais aussi un afflux massif de posidonies. Cinq communes sont particulièrement affectées par ce phénomène inattendu en cette saison : Meria, Brandu, Cagnanu, Luri et Macinaggiu. Un coup dur pour les activités littorales et les socioprofessionnels déjà fragilisés par une saison touristique en demi-teinte. Ils ont appelé à l’aide le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, qui a organisé une réunion de crise, mardi matin à Brandu, avec tous les acteurs concernés, y compris les services de l’Etat, l’agence du tourisme, l’ADEC, l’office de l’environnement, le Parc marin, mais aussi les associations de défense de l’environnement comme U Levante.



Des mesures exceptionnelles

Une réunion longue, près de trois heures, mais fructueuse avec l’annonce par l’Exécutif de la Collectivité de Corse (CdC) et la préfecture de la mise en place de mesures exceptionnelles d’urgence et de moyen terme, ainsi que de divers dispositifs d’aide : « La situation est difficile au plan économique et touristique. A la fois pour des raisons d’ordre général avec un mois de juillet pas très bon en termes de fréquentation touristique. S’y ajoutent dans le Cap Corse des circonstances particulières dues à la tempête du 15 juillet dernier qui a eu des effets dévastateurs sur les plages, notamment des ravinements et un afflux important de posidonies qui, par endroits, empêchent carrément d’accéder à la plage », explique Gilles Simeoni. « Nous avons trouvé des points d’accord pour intervenir en urgence afin de rendre, dans des conditions respectueuses de l’environnement, les plages praticables et permettre, ainsi, au mois d’août de se dérouler normalement. Nous devons, aussi, réfléchir sur le moyen et long terme à intégrer les évolutions climatiques pour avoir une gestion stratégique durable des banquettes de posidonies qui soit, à la fois, efficace en termes d’accès aux plages et respectueuse des écosystèmes. Les posidonies font parties d’un ensemble environnemental et écologique qu’il faut absolument préserver et valoriser. Le parc marin est un outil central dans cette stratégie d’ensemble ».