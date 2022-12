Cap Corse : 3,2 millions d’euros pour des travaux d'amélioration et de rénovation de l'habitat

Avis aux habitants des 18 communes du Cap Corse. Si vous souhaitez réaliser des travaux d'habitation portant sur l'énergie, le maintien à domicile, ou la réhabilitation patrimoniale du bâti, vous êtes peut-être éligible à un accompagnement financier. En effet, ce vendredi 9 décembre, un vaste plan d'aide a été lancé à Brando. La Communauté de communes du Cap Corse, la Collectivité de Corse et l'Agence nationale de l'habitat ont réussi à s'accorder pour mettre à disposition des particuliers une enveloppe de 3,2 millions d'euros, censée subventionner différents projets au cours des 5 prochaines années (2022-2027).



« Une étude pré-opérationnelle, qui a été menée en 2018, a identifié les enjeux et les besoins du territoire », explique Natalia Vecchioli, directrice générale de la Communauté de communes du Cap Corse, à l’origine du dossier. Résultat, il a été mis en avant que 100 logements, « modestes et très modestes », pouvaient nécessiter des travaux. « Ce qui est visé, ce sont les travaux de besoin, indispensables, pas les travaux de confort », précise Christophe Foucras, le chef de projet. « On compte offrir une aide personnalisée, au cas par cas. Si une personne nous contacte en disant ‘j’ai froid, je veux changer mon moyen de chauffage’, on va venir, analyser le logement, regarder si il est isolé… Derrière, on va faire une proposition d’aménagement adaptée au demandeur, ainsi qu’une offre de financement. »