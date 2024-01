Cantine du collège de Casinca : Maux de ventre, nausées, vomissements pour plusieurs élèves

"Mardi midi, une sauce carbonara a été servie aux enfants. Certains ont vite vu que quelque chose n allait pas, et l'ont signalé aux personnels qui servaient les plats. Il leur a été répondu qu'il s agissait "de fines herbes..."

Il s est avéré que c'était, en fait des asticots" affirme ce parent.

"L'ARS m'a contacté car mon fils est malade à la suite de l'ingestion de la sauce. Les services vétérinaires sont venus pour réaliser des prélèvements. Ils ont décidé de fermer la cantine suite à des dysfonctionnements, et ce jusqu'à nouvel ordre. Pour palier cette fermeture, il a été servi hier aux enfants des salades en conserve... les analyses des échantillons sont en cours."



Dans un courrier adressé aux parents, la direction du collège de Casinca indiquait, en effet, que " à la suite du repas à la cantine des élèves ont présenté des troubles gastro-intestinaux (maux de ventre, nausées, vomissements). L'infirmière scolaire a pris en charge les élèves et a contacté les familles concernées."

Dans le même temps la direction indiquait aux parents d'élèves que " le médecin, conseiller technique du rectorat a été informé ainsi que les services du rectorat de la collectivité de Corse et l'association des parents d'élèves."