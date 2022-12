"Canti di a Notte Santa" à Zilia ce vendredi 23 décembre

L’église Saint Roch de Zilia accueille ce vendredi 23 décembre à 18 heures, Stè, pour le concert de Noël, "Canti di a Notte Santa", offert par la mairie de Zilia.

Après Calvi et U Mucale, Stéphane Serra, Jean François Vega-Albertini, Jérémy Lohier, Nicolas Muller enchanteront le village de Zilia avec les éternels chants de Noël comme " Hè mezanotte, Notte Santa, Ave Maria ou encore Trà lu boie è lu sumere".

Après 3 ans d’absence sur scène, depuis son départ du groupe A Filetta, Stéphane Serra a souhaité renouer avec la musique et son public.

"Je cherchais un projet musical pour me remettre en selle tout doucement après 3 ans d'interruption, suite à mon départ d'A Filetta. En discutant avec des amis, j'ai trouvé le concept assez sympathique, avec une occasion de retrouver le public pour les fêtes de fin d'année. J'ai rapidement été rejoint par des amis musiciens qui ont adhéré de suite à l'idée. J'ai proposé ces chants de Noël au Svegliu Calvese et à l'UCC qui y ont répondu favorablement tout comme le comité des fêtes de U Mucale " explique Stéphane Serra.

Une scène sur laquelle il sera accompagné par Jean-François Vega-Albertini à la cetera à la guitare et au chant, Jérémy Lohier à l’accordéon et au chant et Nicolas Muller-Chiaramonti à la guitare. Le tout mis en son et lumière par Félix Matteodo.

" Et ce n'est que le début. Ce programme sera enrichi dès l’année prochaine avec d'autres titres. Et par la suite, j'aimerais travailler un nouveau projet. Des compositions avec des textes en langue corse, avec une formation électro-acoustique".



Le rendez-vous est donc donné ce vendredi soir à Zilia pour découvrir Canti di à Notte Santa et le nouveau groupe Stè.