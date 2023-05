Cannes 2023 : quels sont les 21 films en compétition?

«Club Zero», de Jessica Hausner

Remarquée en 2019 avec «Little Joe», la cinéaste autrichienne réalise un film sur la jeunesse, avec Mia Wasikowska dans le rôle d’une enseignante, qui noue des liens très forts avec cinq de ses élèves.



«The Zone of Interest», de Jonathan Glazer

Basé sur un livre du Britannique Martin Amis, le réalisateur d’«Under the skin» fait son entrée en compétition avec une histoire située à Auschwitz. Celle d’un officier nazi qui s’est épris de la femme du commandant du camp d’extermination.



«Les feuilles mortes», d’Aki Kaurismaki

Le cinéaste finlandais de «L’homme sans passé» (Grand Prix en 2002 à Cannes), maître de la mélancolie, revient avec son 19ème film, une tragi-comédie sur la rencontre entre deux solitaires, par hasard, une nuit à Helsinki.







«Les filles d’Olfa» de Kaouther Ben Hania

La réalisatrice tunisienne («La bête et la meute») fera son entrée en compétition avec ce documentaire, un film «à la lisière de l’essai» selon Thierry Frémaux, sur une Tunisienne confrontée à la disparition de deux de ses quatre filles.





«Asteroid City», de Wes Anderson

Deux ans après «The French Dispatch» et sa brochette de stars, le réalisateur américain réunit Adrien Brody, Jason Schwartzman, Tilda Swinton ou encore Margot Robbie dans une ville fictive américaine rassemblant parents et étudiants pour des compétitions savantes.