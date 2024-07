Canicule en Corse : EDF prévoit un pic de consommation d’électricité et appelle à la modération

« Soyons toutes et tous acteurs de notre consommation d’énergie. Lors du précédent appel à modération, nous avions réussi à diminuer le pic de près de 12 MW ; nous pouvons faire mieux », indique EDF Corse en rappelant que « chaque geste compte et peut contribuer à éviter une surcharge du réseau électrique pendant cette période de forte chaleur. »

EDF Corse a annoncé ce mardi qu'un pic historique de consommation d'électricité est attendu dans les jours à venir en raison de la canicule qui frappe actuellement l'île. La Corse a été placée en vigilance orange canicule par Météo France, avec des températures élevées qui devraient perdurer jusqu'au 31 juillet.L’épisode caniculaire entraîne une hausse significative de la consommation d’électricité sur l’ensemble du territoire, qui pourrait dépasser les records historiques avec plus de 420 MW attendus à la pointe du soir.La situation est d'autant plus critique cette année en raison de diverses contraintes et aléas qui mettent sous tension le réseau électrique insulaire. Pour y faire face, l’opérateur public appelle les usagers à modérer leur consommation.EDF Corse exhorte tous les consommateurs présents sur l’île à mettre en œuvre les écogestes et à décaler leurs usages d’électricité jusqu’au 4 août, particulièrement durant les heures de pointe de 18 à 23 heures. Des gestes simples peuvent contribuer à réduire la consommation électrique, comme différer l'usage des appareils électroménagers (lave-linge, lave-vaisselle) entre 11h et 18h ou après 23h, ne pas régler la climatisation trop bas, éteindre les lumières des pièces inoccupées et débrancher les appareils en veille inutile.