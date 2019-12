Cani-rando au col de Vizzavona

La randonnée aura lieu au col de Vizzavona de 10 à 15 heures. Il est donc important de penser au pique-nique pour la pause repas. Pensez également au confort de votre chien : eau, gamelle, serviette, lotion pour protéger les coussinets contre les brûlures du froid (en pharmacie), longe, harnais, manteau imperméable pour les petits chiens…





Les « cani-rando » sont organisées par groupes de 5 à 10 chiens de minimum 6 mois, cela permet de faire comprendre aux propriétaires que ce " canis lupus familiaris" est un animal qui a des besoins sociaux de vie en groupe, d'interagir avec ses congénères, de découvrir de nouveaux espaces mais aussi de leur enseigner le langage canin : comprendre les codes sociaux, l'organisation du groupe, le caractère de chacun, les signaux d'apaisement, les comportements et postures… Et bien sûr, partager ces moments avec convivialité.





Pour vous inscrire, téléphonez à Muriel Finidori au 06.32.01.75.16, le tarif est de 15€.

Si vous ne pouvez pas ce dimanche, d’autres dates sont à prévoir en suivant la page Facebook « Comportementaliste corsica Dog'Educ ».

Muriel Finidori a suivi avec succès deux formations de comportementaliste animalier, des études d’éthologie canine et a écrit un mémoire professionnel sur les émotions chez le chien. C’est donc plus qu’une passion mais une réelle vocation que l’on peut retrouver dans son centre canin ouvert en 2017 sur un terrain familial.