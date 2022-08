Canari : 23 candidats au 19e concours international de chant lyrique

Ce concours, prisé, a pour but de promouvoir et récompenser les jeunes chanteuses et chanteurs de 18 à 35 ans. Il se déroule au couvent Saint-François, une magnifique construction datant du XVIe siècle et nouvellement restaurée.

« L'idée de ce Festival a commencé à germer dans la tête de Jacques Scaglia, son créateur, dans les années 2000 » explique Rita Scaglia de l’association organisatrice. « Installé dans son village depuis quelques années, il a saisi au vol la proposition de la commune de créer des événements dans le couvent Saint-François qui venait d’être rénové. Et l'idée de créer un festival d'opéra s'est imposée à ce passionné d'opéra, professeur de chant et baryton ayant étudié dans sa jeunesse à la Scala de Milan. Le cloître dans un premier temps et l'église ensuite se sont révélés être un véritable écrin pour les voix. Au début personne n'y croyait vraiment. Qui donc allait venir dans un petit village du fin fond du Cap Corse pour écouter de l'Opéra ? »

Il aurait fallu toutefois beaucoup plus pour décourager Jacques Scaglia qui par son opiniâtreté a pu organiser son premier Concours en 2003, sous la présidence du grand artiste lyrique Gabriel Bacquier. « Dès cette première édition, la barre a été mise très haut et le jury composé de personnalités importantes du monde lyrique a jugé très sévèrement les premiers chanteurs, appliquant des normes d'un niveau international » souligne Jacques Scaglia.

Après avoir alterné pendant plusieurs années, Master class et Concours, le Festival a décidé de peaufiner le principe du Concours. « A une période de l'année où la saison touristique se termine, chaque année, le village s'emplit de passionnés d'opéra. L'idée était autant de repérer et primer des artistes lyriques prometteurs ou déjà confirmés, que d'initier un public plus large et promouvoir l'Opéra », indique Jacques Scaglia.

« Les sessions éliminatoires sont publiques et libres d'accès. Dès les premiers jours, le public nombreux a déjà ses chanteuses et chanteurs préférés et il suit dans une ambiance pleine de suspens l'évolution du concours, faite de surprise et de rebondissement, autant que de déception parfois » ajoute Rita Scaglia.

Les cinq jours du Concours sont chaque année des moments d'émotion et de partage inoubliables dans le village de Canari. En fin d’été celui-ci résonne des vocalises des chanteuses et chanteurs. « Ce sont aussi de belles rencontres humaines autant qu'artistiques » ajoute Jacques Scaglia

Au fil des années, les candidats ont été de plus en plus nombreux. Ils sont sélectionnés par le directeur artistique Jacques Scaglia d'après leur CV, leurs études et les prix qui leur ont déjà été décernés. Ce sont tous déjà des chanteuses et chanteurs confirmés qui se destinent à une carrière professionnelle. « Ce qui est très intéressant pour eux dans ce genre de concours, reconnu aujourd’hui de niveau international, c'est que ça leur permet, même s’ils ne gagnent pas de prix, d'être entendus et peut-être repérés par les membres du jury composé des plus grands directeurs de théâtre où agents artistiques » précise J Scaglia.

Pour cette 19e édition, les candidats viendront de Corse bien sûr, mais aussi du continent, d’Allemagne, de Hollande, d’Ukraine, du Canada, d’Espagne, de Suisse, de Corée et de Chine. Parmi ceux-ci, un chanteur ukrainien ainsi qu'une jeune et prometteuse chanteuse corse : Marion Giansily.



Les chanteuses et chanteurs seront accompagnés par deux pianistes de talent : Magali Albertini et Olivier Cangelosi.

Les sessions éliminatoires et la demi-finale seront ouvertes au public gratuitement ️les lundi 29 et mardi 30 août à 15 heures.

Les demi-finales auront lieu le jeudi 1er septembre à 16 heures et la finale le vendredi 2 à 16 heures.

Trois beaux concerts seront aussi au programme avec Magali Albertini, Cristina Giannelli et Olivier Cangelosi.

Autant de bonnes raisons en cette fin août prendre la voie du Cap Corse.