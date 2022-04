Canale-di-Verde : une chasse au trésor organisée le 24 avril

- J’adore organiser : dans le cadre de mon activité professionnelle [Anaïs Ziglioli dirige le club de poneys Aux poneys d’Eden, à Canale-di-Verde], j’organise régulièrement des concours officiels, avec les poneys. J’avais envie de faire quelque chose pour que les familles passent un bon moment, avec leurs enfants. Alors pourquoi pas une chasse aux œufs, comme on fait pour Pâques ?J’en ai parlé aux mamans des enfants qui font du poney chez moi. Plusieurs étaient partantes. Dans notre groupe d’organisateurs, il y a donc des mamans de Cervione, de Bravone, d’Aleria, de Moriani… Et puis la mairie nous a apporté un gros soutien.- En fait, il y aura plusieurs stands : un stand de pêche à la ligne ; un stand où les enfants pourront se faire maquiller ; un stand de baptême de poneys également – parce que les enfants adorent ça et qu’ils n’ont pas toujours la possibilité d’en faire. Là, ils pourront faire un petit tour en poney. Parce que, bien sûr, tout est gratuit ! … Dernier stand, enfin, celui de la chasse au trésor : nous avons voulu conserver l’esprit de la chasse aux œufs – la recherche… et les œufs de Pâques. Mais il ne fallait pas que les premiers arrivés les prennent tous ! L’idée, c’était que le plus grand nombre puisse en profiter ! Alors nous avons décidé de procéder différemment : nous avons fait une carte au trésor avec un code couleur selon l’âge des enfants. Ils partiront sur le tracé, accompagnés de leurs parents, et trouveront de petites valises contenant des questions : ils devront alors répondre à la question qui les concernera, toujours en fonction du code couleur. Ils arriveront finalement à un endroit où il leur faudra trouver un caillou de la même couleur que leur code couleur : un caillou rouge, par exemple, si leur code couleur est le rouge… Ils le rapporteront au stand et, en échange, ils recevront un œuf de Pâques.Notre idée, c’est l’idée de partage. On avait envie de donner. Dans cet esprit, nous avons également organisé un goûter partagé : les familles qui souhaitent venir apportent quelque chose – un gâteau, une boisson… Nous mettrons tout cela sur une grande table pour que chacun en profite.- C’est ce que tout le monde me dit ! Ils ont fait les élections le même jour ! [Rires] Ils auraient pu décaler, quand même ! Plus sérieusement, nous avions fixé la date il y a longtemps… tout simplement parce que je n’avais pas de concours de poneys ce week-end-là.- C’est la première fois que nous organisons un événement de ce type… Mais oui, nous espérons bien le renouveler tous les ans. C’est aussi une façon de mettre un peu en avant notre commune ! Et la digue est si belle !!