Campus Aflokkat : une nouvelle offre d’études supérieures en Corse avec les écoles ECMA, EMMA et ESIA

Les métiers du numérique ont un impact croissant sur l’économie. Ils concernent des domaines aussi variés que le développement de logiciels, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la robotique, la réalité virtuelle et augmentée, etc.





Les opportunités d’emploi dans le secteur du numérique sont nombreuses et en constante évolution. Selon une étude de l’Union Européenne, le marché de l’emploi dans le numérique devrait augmenter de 12% d’ici à 2030, avec une forte demande pour des profils tels que les développeurs, les experts en cybersécurité, les data scientists, les experts en intelligence artificielle et le web design.

Les métiers du numérique sont aussi très rémunérateurs. D’après l’Apec, les salaires des métiers du numérique sont en moyenne 20% supérieurs à ceux des autres secteurs.





En Corse, l’écosystème de la technologie connaît une croissance soutenue, mais les entreprises locales éprouvent également des difficultés à recruter des experts numériques, avec environ 450 postes à pourvoir à l’horizon 2030.

ESIA propose, à Ajaccio et Bastia, des parcours de Bachelor et Mastères dans des filières telles que la programmation, le développement web, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, l’analyse de données, le big data, la réalité virtuelle, les objets connectés, le design web et les technologies de l’information et de la communication (TIC).





Les étudiants pourront développer leurs compétences dans ces domaines, tout en bénéficiant de partenariats forts avec des entreprises nationales et internationales pour faciliter leur insertion professionnelle.





ESIA est un lieu d’apprentissage dynamique, avec une équipe pédagogique composée d’enseignants-chercheurs et de professionnels expérimentés, des installations de pointe et une communauté d’étudiants passionnés.





Ré-inventer le modèle des écoles de commerce



ECMA, une école de commerce qui met au centre de ses préoccupations les enjeux

Environnementaux

Les métiers du commerce et du management sont au cœur de l’économie moderne, et leur importance ne cesse de croître.

Selon une étude de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), le commerce international a augmenté de 3,5% en 2022, malgré les nombreux chocs rencontrés sur la période. Cela signifie que les entreprises ont besoin de professionnels qualifiés pour gérer les relations commerciales, les stratégies marketing, les finances, les ressources humaines et la gestion de projet.

Ces métiers offrent des perspectives de rémunération élevées, en effet, selon une étude de l’Apec, les salaires pour ces métiers sont en moyenne 15% supérieurs à ceux des autres secteurs.

De plus en plus, les entreprises prennent en compte les enjeux environnementaux et sociaux dans leur activité économique.



Selon une étude de l’Agence Française de Développement (AFD), les entreprises qui intègrent les critères de durabilité dans leur stratégie ont un taux de croissance plus élevé que celles qui ne le font pas.

Les employeurs recherchent donc des professionnels capables de gérer les risques environnementaux et sociaux, de promouvoir l’innovation durable et de développer des partenariats avec les acteurs locaux.





C’est pourquoi, ECMA, l’Ecole de Commerce et de Management, met l’accent sur la durabilité et l’éthique dans ses programmes de formation. Elle intègre la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) pour former des étudiants conscients des enjeux éthiques et écologiques et leur permettre d’intégrer des pratiques durables dans les entreprises.



ECMA permet aux étudiants de se différencier sur le marché de l’emploi en ayant des compétences à la fois techniques et responsables.