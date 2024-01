Campionnat de France de tennis : Le RCPV éliminé à Cabestany

Trois parties en simple, rapportant chacune un point en cas de succès, et une rencontre en double, rapportant quant à elle deux points en cas de victoire, composaient le programme des rencontres. De fait le suspense n’allait pas survivre aux matches en simple. A l’issue de ceux-ci le RCPV était mené trois à zéro et avait déjà dit au-revoir au championnat de France. Il ne restait plus qu’à disputer le double. Une ultime confrontation où les Porto-Vecchiais, allaient, pour l’honneur, parvenir à arracher un set. Au bout du compte le RCPV quitte le championnat de France en ayant chuté face à plus fort que lui.





Les résultats:



Pascal Argence (15/3) bat Bernard Cardinaud (15/4) 6/0 6/0

Henri Marti (15/4) bat Patrick Fioramonti (30) 6/1 6/3

Charles Gebel (15/5) bat Emmanuel Daessle (30/2) 6/1 6/0

Pascal Argence et Lionel Aracil battent Bernard Cardinaud et Patrick

Fioramonti 6/0 3/6 10/4