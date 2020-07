Campagne de dépistage Covid-19 à Porto Vecchio : aucun test ne s'est révélé positif

"Nous avons fait environ 300 tests, tous négatifs ", a confirmé en effet Marie-Hélène Lecenne directrice de l'Agence régionale de santé de Corse qui ce 23 juillet était à Porto-Vecchio pour suivre de prés le deuxième jour de cette première campagne de dépistage organisée par l'ARS.

300 personnes, principalement des habitants de la commune, mais aussi quelques vacanciers, ont été accueillies - à pied ou en drive - pour être testés avec la méthode naso-pharyngés (RT-PCR).

"La participation de la population au dépistage - indique l'ARS - permet d’évaluer le niveau de circulation du virus sur le territoire, de repérer le cas échéant des cas positifs, de déclencher la recherche de personnes contacts de ces cas positifs, de les alerter afin de mieux les protéger et ainsi de casser les chaînes de transmission du virus."



Menée en partenariat avec la ville de Porto-Vecchio, le Service d’incendie et de secours de la Corse du sud et la gendarmerie qui étaient présents ce jeudi après midi pour communiquer les premiers et plutôt rassurants résultats, l'ARS a indiqué que "ce type d’opération sera reconduite à Ajaccio et Bastia."