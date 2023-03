Cambriolage violent de Jean-Marc Ettori à Porto-Vecchio : 7 ans de prison pour l'"instigateur"

A l'énoncé de sa condamnation, M. Akhazzane a interrogé la présidente, depuis le box: "Je suis en association de malfaiteurs avec qui ? Fantômas ?", a-t-il lancé, annonçant immédiatement faire appel de cette décision.

Depuis mardi, six prévenus comparaissaient pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un vol avec arme en bande organisée et d'une séquestration. Un non-lieu général avait été rendu pour les faits eux-mêmes de vol avec arme et de séquestration. Tous niaient leur implication.



7 ans de prison requis

Mardi soir, la procureure avait requis sept ans d'emprisonnement contre Yassine Akhazzane, qui compte 16 condamnations à son casier judiciaire et est en récidive légale. Il "n'a pas commis les faits" certes, mais mené "les actes préparatifs à ce braquage", avait-elle argumenté, faisant valoir "son envergure criminelle".

Elle avait également requis sept ans de prison contre le beau-frère de M. Akhazzane, quatre ans et trois ans de prison contre deux "lieutenants de M. Akhazzane" et deux relaxes à l'encontre de deux "hommes de main" du même prévenu.



Dans une note confidentielle de la police judiciaire consultée par l'AFP, qui liste 25 bandes criminelles à travers l'île de Beauté, M. Akhazzane est présenté comme un membre de l'"équipe Carboni". Il était l'un des trois hommes arrêtés le 4 janvier 2021 dans une voiture volée, alors qu'ils "s'apprêtaient à passer à l'action en probable riposte à l'assassinat de Jean-Antoine Carboni", selon cette note. Dans cette affaire, il a été mis en examen avec six autres personnes pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes en bande organisée.



Les avocats des six hommes avaient tous plaidé la relaxe, dénonçant "un dossier vide", une "construction intellectuelle", ou "une procédure qui n'a que trop duré".



Dans la nuit du 11 au 12 juin 2018, vers 3h00 du matin, M. Ettori, aujourd'hui âgé de 71 ans et absent au procès, avait été agressé et cambriolé à son domicile de Porto-Vecchio par trois hommes cagoulés et armés. M. Ettori, également président de l'entreprise de tourisme Corsicatours, s'était alors fait dérober "une somme d'argent évaluée à 120.000 euros, de bijoux de famille, d'une montre Cartier d'une valeur de 10.000 euros et d'un demi lingot d'or", a rappelé la présidente.