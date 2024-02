Calvi : prison ferme pour trafic de stupéfiants

L'affaire a débuté en octobre 2022 lors d'un contrôle routier qui avait abouti à la découverte de produits stupéfiants insi que du matériel de conditionnement dans un véhicule occupé par deux individus, a

La brigade de recherches de Calvi entreprenait aussitôt une enquête, sous la direction du parquet de Bastia. Les investigations permettaient de découvrir un trafic de stupéfiants sur Calvi et les communes voisines en lien avec la région bastiaise et impliquant près d’une trentaine d’individus.



Le 20 février 2024 au matin, après plusieurs mois d’enquête, les militaires de la brigade de recherches de Calvi, passaient à l'action et interpellaient 3 individus, dont un mineur au moment des faits.



Au terme des investigations et au-delà des gardes à vue des membres les plus actifs, les militaires de la gendarmerie, qui ont entendu plus d’une quinzaine de consommateurs, ont déféré au parquet de Bastia les deux hommes considérés comme les principaux acteurs du trafic.



Le premier, mineur, comparaîtra prochainement devant le juge des enfants.

Le second a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et a été condamné à 3 ans de prison, dont deux ans avec sursis. Il a été immédiatement incarcéré.



Cette enquête a permis la saisie puis la confiscation de plus de 5000 € en liquide, 200 g de résine de cannabis, 50 g de cocaïne, de l’ectasy, ainsi que plusieurs téléphones, une motocyclette, une voiture et du matériel de conditionnement.