Calvi à l'heure du Rallye historique

Classement après ES12 (Fin Jour 3)

Pos. Pilote Voiture Chrono 1 A.Oreille Porsche 911 2 O.Capanaccia BMW M3 +1:12.0 3 C.Casanova BMW M3 +2:24.0 4 JP.Villa BMW M3 +4:43.0 5 F.Foulon Ford Escort MKII +4:57.0 6 P.Lafay Mazda RX7 +5:45.0 7 D.Marcelli Ford Escort MKII +6:34.0 8 JM.Beuzelin Lancia Delta HF +7:06.0 9 L.Antonini Porsche 911 SC +10:05.0 10 P.Deblauwe Porsche 911 Carrera RS +10:43.0



Cette 3e étape du Tour de Corse historique a été marqué par une domination du pilote Porsche 911 au top de sa forme.De Bastia à Calvi, dans les montagnes, Alain Oreille avec son épouse dans le siège baquet a su tirer son épingle du jeu, et ce même comme il l'expliquera plus tard, il s'est fait une forte frayeur du côté de Castirla en raison de la présence d'une vache sur la chaussée.Ce jeudi soir, à Calvi, Oreille compte une avance de 1'12'' d'avance, ce qui, même si ce n'est pas encore gagné, commence à sentir bon. Derrière lui les écarts se creusent et Olivier Capanaccia a pris ses distances face à l'autre BMW M3 de Christophe Casanova.Reparti après sa sortie de route de la veille, Robert Consani a de son côté été l'homme le plus rapide de cette journée.Revenons sur cette arrivée jugée à Calvi.Tout le monde a toujours en mémoire de cette arrivée en mars 2019 au pied des remparts de la citadelle.Certes; ce Tour de Corse historique n'a pas la même saveur en raison des restrictions imposées par la Covid-19, mais tous sont unanimes à dire combien ça fait du bien à se retrouver dans une configuration de rallye automobile.A ce titre, José Andreani et toute son équipe méritent un grand coup de chapeau pour leur entêtement à ne pas avoir baissé les bras face à toutes les mesures qui leur ont été imposées.A Calvi, on a retrouvé cette ambiance des rallyes avec deux parcs d'assistance à l'entrée de ville, face à Super U et au pied des remparts de la citadelle.Ensuite, les amateurs de sports mécaniques se sont rendus au pied de la Tour du Sel pour assister à l'entrée des voitures au parc fermé.On notait notamment la présence de Frédéric Guglielmi, secrétaire général de la sous-préfecture, Didier Bicchieray, adjoint au maire, Patrick Mattei, conseiller municipal,Un parc fermé dans lequel nul ne pouvait accéder pour les raisons évoquées et la présence de trois référents Covid19 pour veiller au respect des consignes.Dans la ville, restaurants et bars bénéficiaient de cette présence de pilotes, copilotes, accompagnateurs, adeptes de rallyes, tout comme du reste les hôtels." Cette journée a été bénéfique pour moi. La voiture tourne bien et ce soir, avec 1'12'' d'avance, bien évidemment même si tien n'est gagné, je peux voir venir.Je dois quand même vous avouer qu'aujourd'hui nous avons eu très très chaud avec la rencontre de vaches sur la route du côté de Castirla. Je ne sais pas comment on a pu éviter le pire. C'est peut-être un signe" commentait Alain Oreille non sans humour, avant d'ajouter: " Ce vendredi matin nous allons débuter par cette étape mythique entre Notre-Dame de la Serra et le Pont des Cinq arcades à Galeria. Je détiens le meilleur chrono dans cette spéciale en VH et je compte bien défendre mon temps".En raison de la coupure de la route et de l'annulation de l'ES14, le road book est modifié en conséquence.Le nouveau tracé de liaison figure en annexe. Il part dubook initial à Porto.Les conséquences de cette modification en termes d'horaires- Départ de l'étape 4 de Calvi à 7 h 35- Départ de l'ES 13 à 7 h 45