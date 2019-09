Calvi a honoré ses champions

Ambiance très décontractée ce samedi au Complexe Sportif Calvi-Balagne où en conclusion du 1er forum des associations (voir par ailleurs), s'est déroulée la traditionnelle cérémonie de remise des trophées aux champions calvais qui au cours de l'année écoulée ont obtenu de brillants résultats.

A 16 heures, en présence d'une foule nombreuse et après quelques mots dce bienvenue de David Jeanpetit, directeur du complexe, François-Marie Marchetti, président de la Communauté de Communes Calvi-Balagne, Ange Santini, Maire de Calvi et Florent Farge, sous-préfet de Calvi, les champions et associations, au nombre de 33 étaient récompensés.

On notera parmi eux Alexandra Santelli, Sophie et Manu Santelli du Calvi Nautic Club, le Tarra Mare Jiu-Jisrsu avec Marie Laure Siméoni, Mihail Epureanu, Basan Outnasanov, Sergio Rodrigues, le CRAB XV avec Alexandre Dalbies, Téo Orsini et l'équipe seniors 1, le Tennis Club de C alvi avec Louis Orsini, Joseph Munier, Jean-Roch BernardChristine Bouthors, Jane Nobili, notre championne de hand avec l'AS Cannes Mandelieu Elisa Di Giacomo-Siméoni, le Calvi Xtri avec Laura Vamosi, Andraiana Pagetti, Allessandro Pagetti, Raphaêl Cardi, Lucia Cantarelli et Vincent Andréani, le Balagna Chess Club avec Stella Susini, Lisandre Paris, Elio Casanova Carlinu Barbelosi, le Cercle des nageurs de Balagne avec Léo Suppur, Emma Brenner, Lionel Guillen, l'Association Gymnique dce Balagne, le Kodokan Corse avec Maté Diaconu, Laura Delogu championne de K1.

Outre les personnalités déja citées, on notait la présence de Jean-Louis Delpoux, Didier Bicchieray et Françoise Sévéon et Jean-Michel Nobili, adjoints du Maire de Calvi, Laurent Guerini, conseiller municipal, de plusieurs délégués de la Communauté de Communes Calvi-Balagne, du colonel Christophe de La Chapelle, chef de corps du 2e REP de Calvi,....

Une réception devait suivre.