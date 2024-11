Calvi : Une programmation culturelle riche pour clôturer l'année 2024

La salle de spectacle de Calvi - Balagne, véritable pépite culturelle de la Balagne, se prépare à accueillir des spectacles de qualité pour clore l'année 2024. Les amateurs de théâtre, de musique et de stand-up y trouveront leur bonheur, avec une série d’événements qui célèbrent la diversité artistique.



Le vendredi 15 novembre à 20h30, la compagnie Baudracco nous plongera dans l’univers de la Provence avec Marius, une œuvre emblématique de Marcel Pagnol. Ce premier volet de la trilogie marseillaise met en lumière le dilemme de Marius, fils de César, partagé entre son amour pour Fanny et son désir d’aventure. À l’occasion des 50 ans de la disparition de Pagnol, cette représentation est une invitation à redécouvrir un classique qui a marqué le théâtre français.



Le vendredi 22 novembre, c’est l’artiste calvais Tao-By qui montera sur scène à 20h30, accompagné de musiciens talentueux. Le concert promet d’être une véritable célébration de la chanson française, avec des reprises des grands noms tels que Jacques Higelin, Johnny Hallyday et Georges Brassens. L’ADN de Tao réside dans ses improvisations et ses moments de "bœufs" avec ses amis, apportant une ambiance conviviale et festive.



Le vendredi 6 décembre, à 20h30, la scène sera envahie par l’humour décalé de Laura Domenge. Connue pour ses chroniques sur France Inter et ses performances dans le Jamel Comedy Club, elle se produira pour la première fois sur une scène insulaire. Son spectacle, intitulé Passer la nuit avec Laura Domenge, s’annonce savoureux, avec des anecdotes de sa vie d’insomniaque féministe et écolo. Une promesse de rires, même si les spectateurs devront débourser 20 euros pour entrer dans son univers.



Enfin, le samedi 21 décembre à 16h, les familles seront invitées à une aventure ludique avec Les enquêtes de l’inspecteur T, une adaptation libre de Pierre Gripari par la compagnie Ucorne. Ce spectacle familial, accessible dès 6 ans, mêlera enquête, féérie et quiproquos, offrant aux jeunes spectateurs une expérience théâtrale captivante et pleine de surprises.