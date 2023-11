Calvi : Une place dédiée à la mémoire de l’archiprêtre Ange-Michel Valery

Plus d'une centaine de personnes de Calvi, de Balagne et de toute la Corse ont assisté à cet événement mémorable, témoignant de l'impact de l'abbé Ange-Michel Valery sur leur vie. L'archiprêtre était à la fois un homme de foi et un homme de cœur, apprécié de tous, quel que soit leur parcours spirituel. Sa disparition a laissé un vide dans la communauté, d'où la nécessité de lui rendre hommage. "Il était important pour la ville de Calvi de rendre hommage à l’archiprêtre Ange-Michel Valery. Il aurait dû avoir 68 ans aujourd’hui. Il nous a quitté prématurément et de manière impromptue. Il était encore en exercice il avait bien l’intention de rester parmi nous jusqu’au dernier moment. Moment qui est arrive beaucoup trop tôt" évoque Ange Santini, mairie de Calvi.





Un nouveau nom pour un lieu si cher à son cœur .

La nouvelle place portant son nom est un hommage à l'homme d'église et à la personne qu'il était. "Cette place c’est un témoignage pour ce qu’il a apporté à Calvi en tant que prêtre mais aussi en tant que personne. Il ne faisait pas de différence entre celles et ceux qui fréquentaient l’église et celles et ceux qui ne la fréquentaient pas ou qui ne croyaient pas forcément. Il nous semblait normal que ce lieu, qu’il a fréquenté durant une dizaine d’années, à l’ombre de cet olivier, symbole de paix, porte son nom. Il s’amusait à dire que lorsque le curé et le maire s’entendent, tout va bien dans la cité. Nous honorons le personnage public à travers l’homme d’église qu’il était et les marques indélébiles qu’il a laissé à calvi pour l’éternité" poursuit le maire.

La cérémonie d'inauguration a été précédée d'une messe commémorative officiée par l'archiprêtre Louis El Rahi, qui a exprimé sa volonté de maintenir vivante la mémoire de l'abbé Ange-Michel Valery. "Je suis le nouveau curé et je m’inscris dans l’histoire d’une paroisse et Ange-Michel c’est la mémoire de cette paroisse. Nous avons, avec la mairie, souhaité honorer sa mémoire au cours d’une messe mais aussi à travers cette place baptisée Ange-Michel Valery pour rappeler que durant ces 11 années, il a su marquer les gens. Pour les générations à venir c’est une figure importante qu’il faut savoir transmettre. Quand on arrive dans une paroisse, on a un héritage. Ange-Michel m’a laissé un bel héritage. Une paroisse vivante et une communauté qu’il a accompagné. Ce qu’il a réussi à faire dans cette paroisse ce n’est pas simplement de réparer les murs de l’église mais de construire une communauté qui célèbre le Christ", précise l’archiprêtre.



Le cousin germain de l’abbé Ange-Michel Valery avait régalement répondu présent. Avec une pensée pour la maman de l’abbé Valery. "Cette inauguration représente mon cousin germain qui a fait une longue route en Corse depuis les années 80. Il a servi plusieurs paroisses. C’était un homme simple, scherzosu aussi, qui a laissé son emprunte partout où il est passé. Un homme convaincu pour faire avancer les idées religieuses et la foi. Mais également un homme public. Il était toujours dehors, au contact des gens, des familles, pour les bons et les mauvais moments. Une vie ou chaque jours était dédié aux autres" rappelle Norbert Pancrazi.



La place, désormais baptisée "Ange-Michel Valery", servira de rappel de son héritage durable et de son impact profond sur la communauté de Calvi et bien au-delà.