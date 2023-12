Calvi : Une parade magique pour marquer le début des fêtes de Noël

Les festivités de Noël à Calvi ont débuté en beauté ce vendredi après une grande parade festive à la sortie des écoles, accueillant plus de 400 enfants qui ont défilé dans les rues colorées de la ville. La parade, empreinte de magie et de joie, s'est dirigée vers le marché de Noël où Babbu Natale attendait avec impatience. Didier Bicchieray, adjoint au maire, exprime sa satisfaction : "Un beau moment festif pour ce début des vacances qui arrivent un peu tard, il faut l’admettre, mais nous avons tout mis en œuvre pour rendre les instants qu’ils passeront au Marché de Noël, exceptionnels."



Cette année, le marché de Noël occupe un nouvel emplacement spacieux et convivial, très apprécié des visiteurs. Didier Bicchieray souligne : "On le voit, ceux qui sont venus apprécient vraiment le nouveau site."

Ange Santini, maire de Calvi, se réjouit du succès de cette édition : "C’est une vraie réussite. La nouveauté cette année, le nouvel emplacement, évoqué depuis quelques années. Emplacement qui convient parfaitement à cet événement, qui est le parking de la gare." Le nouveau site, plus abrité du vent, offre plus d'espace pour les chalets, créant ainsi une atmosphère chaleureuse propice à la convivialité.



La municipalité de Calvi, en partenariat avec divers acteurs locaux, propose une série d'animations, de concerts et de spectacles gratuits pour le plaisir des résidents et des visiteurs. Les festivités se poursuivent avec divers ateliers et animations jusqu'au 30 décembre. Le programme comprend des ateliers de cuisine, de maquillage, des concours de déguisement, des concerts, et bien plus encore.



Les Calvais peuvent ainsi profiter d'un mois de décembre animé et festif, marqué par la magie de Noël et la convivialité.