Calvi : Une fresque murale à l'école Loviconi

Comme à leur habitude, les enseignants de l'école primaire Loviconi ont démontré une fois de plus leur créativité pour captiver l'attention de leurs élèves jusqu'à la fin de l'année scolaire. Pendant la dernière semaine de cours, ils ont proposé aux enfants de toutes les sections une série d'activités culturelles et ludiques en guise de récompense pour leur assiduité. Spectacles, ateliers de chant, musique et peinture ont ainsi rythmé les journées, ont rythmé les journées des élèves en leur offrant une véritable immersion dans la création artistique en dehors des heures de classe habituelles.