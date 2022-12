Calvi : Un potager au collège Orabona pour sensibiliser les élèves à l’alimentation durable

Dans le cadre d’un appel à projet mené par la DRAAF et l’ARS, l’association CPIE A Rinascita, qui accompagne depuis l’année dernière l’ensemble des classes de 5e du collège de Calvi, sur le projet "Alimentation et Santé ", s’est rendue dans l’établissement scolaire pour la passation du projet entre les élèves de 4e et de 5e. "Ce projet avait pour but de cumuler deux actions. La première, sensibiliser les élèves à l’équilibre alimentaire et à l’alimentation durable, avec une action plus concrète, la création d’un jardin potager au sein de l’établissement du collège de Calvi" explique Alicia, coordinatrice pédagogique du CPIE A Rinnascita.



Les plus anciens, ayant réalisé en 2021, un jardin potager avec l’aide de leur professeur de Science et vie de la terre, Marie-Laure Guidoni, ont volontiers, et de manière très pédagogue, présenté et refilé leur projet aux plus jeunes. "Les élèves de 4e, ont présenté et transmis aux élèves de 5e, le jardin potager qu’ils avaient réalisé au cours de l’année passée. Ce projet, qui devait initialement s’arrêter au mois de juin, a finalement été prolongé jusqu’au 31 décembre à cause notamment du COVID" explique Marie-Laure Guidoni.



Ainsi, à partir du mois de janvier, les nouveaux 5e auront en charge le jardin pédagogique. "Ils leur ont expliqué tout ce qu’il fallait savoir pour réaliser à nouveau ce beau projet. Tout d’abord la partie alimentation et santé puis le Jardin. Comment ils l’ont mis ça en place, tous les travaux qu’ils ont réalisés, mais aussi les problèmes qu’ils ont rencontrés et les solutions qu’ils ont su trouver. Par exemple, au mois de juin, les courgettes, ne poussaient, mais n’arrivaient pas à maturité et pourrissaient, par manque de pollinisation. Pour cela nous avons planté des fleurs pour essayer d’attirer les insectes et obtenir une vraie pollinisation" continue la professeur de SVT.



Au cours de cette rencontre, tous les élèves ont mis en place leur Jardin d’hiver. "Nous avons planté les semis d’épinards qui ont été réalisés plus tôt dans l’année, mais également des blettes, des fèves, des petits pois, des pois gourmands, des salades, un figuier et des buissons fruitiers avec des framboises, des groseilles, des myrtilles des fraises, mais aussi des fleurs" ajoute Marie-Laure Guidoni.



Expliquer l’équilibre alimentaire, mais expliquer également l’étiquetage alimentaire. "Certains élèvent ne connaissaient pas certains légumes. Grâce à ce jardin, dont les récoltes serviront à la cantine, ils ont pu découvrir un légume, de sa graine au produit attendu, avec l’envie de le goûter" précise-t-elle.



De très belles affiches explicatives seront exposées dans les couloirs de l’établissement ainsi que dans la salle de SVT afin que chaque élève et adulte puissent découvrir ce beau projet