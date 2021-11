Calvi : Un incendie ravage le premier étage d'une maison

La rédaction ction le Dimanche 14 Novembre 2021 à 17:52

Un incendie s’est déclaré vers 16 heures de ce dimanche 14 novembre, à Calvi, dans une maison située route de Pietra Maggiore. Le feu aurait pris au rez-de-chaussée de cette habitation de 140 m2 sur deux étages. Présente sur les lieux, l'habitante, une femme âgée de 80 ans, a pu sortir indemne du logement avant que les flammes n’embrasent l'étage. Néanmoins, incommodée par la fumée, elle a été transportée par les secours au centre hospitalier de Calvi et elle devra être relogée.



Sur place, 16 pompiers des casernes de Calvi et de L'Ile-Rousse se sont mobilisés pour circonscrire le feu qui a rapidement été éteint avant que les flammes détruisent le deuxième étage et les comble qui sont cependant endommagés.