Calvi : Un beau succès pour le bal costumé de l’école primaire

Le rendez-vous a été donné le 20 janvier dernier au village vacances Orizonte Nuovu. Dans une ambiance festive animée par DJ Momo qui a fait danser les invités jusqu’à tard, les enfants et les parents de l'école Loviconi de Calvi ont passé une très belle soirée. Les déguisements étaient variés et très créatifs, certains enfants étaient même venus déguisés en superhéros ou en personnages de contes de fées. Au miellée de la soirée Pô le guerrier dragon (Kung Fu Panda), a procédé au tirage au sort de la tombola du bal, dont le lot unique était une œuvre numérotée (Maquis Mouse) offerte par l’artiste plasticien « Antò fils de pop ».

A minuit les carrosses se sont transformés en citrouilles, et à l’heure de se quitter, tout le monde s’est donné rendez-vous vendredi 10 février au même endroit pour un super Loto.



L’association des parents d’élèves qui organisait l’évènement, adresse ses remerciements les plus chaleureux à l’ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de cette soirée.

(Village vacances Orizonte Nuovu, société des Eaux de Zilia, buvette du FC Calvi, Tennis Club de Calvi, A Antò « fils de pop », à tous les enfants, aux bénévoles, aux enseignants, aux parents et à leurs amis…