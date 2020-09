Calvi-Monaco en Water Bike : ambiance princière sur le port calvais pour le départ du défi

En écho le Prince Albert II de Monaco remerciait chaleureusement Calvi, son maire et ses habitants.

"Merci Monsieur le maire, merci à toute l'équipe qui a préparé ce merveilleux défi, merci à Calvi, merci aux Calvaises et aux Calvais pour leur hospitalité, votre gentillesse et votre bonne humeur. C'est un lien de plus aujourd'hui qui est renforcé entre la Principauté et la Corse. J'espère que ce sera une belle traversée, sans trop de mer, sans trop de vent et comme vous l'avez dit sous la protection de Sainte Devote. Nous sommes vraiment ravis que cette aventure puisse débuter ici à Calvi. Merci encore pour toute votre gentillesse et vos marques d'amitié"





Retentissait alors l'hymne national de la Principauté de Monaco, suivi de la Marseillaise.

Tous se dirigeaient ensuite vers le ponton de départ où l'abbé Ange-Michel Valery invitait à la prière avant de procéder à la bénédiction des coureurs.

Les confrères entonnaient enfin le Dio Vi Salvi Regina.

Puis la princesse Charlène de Monaco et son frère Gareth Wittstosk, enfourchaient leurs drôles de water bike pour le départ donné à 13 heures.

Une sacrée aventure débutait…

