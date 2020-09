Calvi - Mandelieu la Napoule à la nage : un nouveau défi pour Thierry Corbalan 

INFOS +

.

.

J-9 avant le départ de Thierry Corbalan alias Le dauphin Corse pour ce nouveau défi à la nage de 180 kilomètres. Il s'élancera de la plage de Calvi le 14 septembre prochain à 12 heures pour rejoindre la plage des dauphins de Mandelieu la Napoule.Un ultime défi et une traversée symbolique qui se finira où Thierry a perdu ses deux bras en 1988, électrocuté par une ligne haute tension.5 à 6 jours seront nécessaires pour réaliser les 180 kilomètres, à raison de 12 heures de nage par jour. Une équipe de 7 personnes est mobilisée pour la gestion de la sécurité et l'organisation à bord du catamaran « La petite sirène », dont 3 kayakistes, 1 kiné et 2 skippers.Comme pour chacun de ses défis, l'objectif de Thierry Corbalan est de communiquer sur l'association Le Dauphin Corse qui vient en aide aux personnes atteintes de maladie ou handicap et de démontrer que le handicap n'empêche pas de vivre des expériences extraordinaires. C'est le leitmotiv du Dauphin Corse depuis 32 ans.Depuis 2009 il a parcouru 600 kilomètres de défis et 15 000 km d'entraînementEn 10 ans il enchaîne les prouesses sportives et accumule les récompenses. Sacré Champion de France vétéran 3 individuel en 2014 dans une épreuve avec les nageurs valides et Champion de France en équipe de deux en 2016, Médaille de bronze de la jeunesse et sport en 1994, Médaille d'argent de la jeunesse et sport en 2003, Médaille d'or de la jeunesse et sport 2011, Nommé citoyen d'honneur de la communauté de Sisco en 2012, Décoré de l'Ordre Nationale du Mérite 2014 et Décoré de la médaille de la ville d'Ajaccio 2016. En 2020, Thierry Corbalan est nommé Ambassadeur sportif de la Corse.Ce voyage est également une opportunité d'observer la population de cétacés en mer Méditerranée. L'obtention du Certificat d' Ambassadeur Pélagos permettra à l'équipage de renseigner un fichier numérique afin de comptabiliser les cétacés croisés en mer mais aussi de ramasser les déchets plastiques tout au long de la traversée et enfin de communiquer sur l'associaion "Delfinu corsu" qui vient en aide aux personnes atteintes de maladies ou handicap.Le lundi 14 septembre à Calvi venez nombreux pour encourager cet homme exceptionnel qui malgré son handicap se bat pour la bonne cause.Pour partciper aux dons https://www.leetchi.com/c/le-dauphin-corse Vous pourrez aussi suivre la course sur la page facebook du Dauphin Corse