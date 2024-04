Calvi : Les premiers touristes de la saison débarquent en Balagne

De nombreux événements sportifs, sont au programme de ces deux mois a venir. Événements auxquels participeront plusieurs centaines de sportifs, encadrants, accompagnants ou familles, qui graviteront sur la micro région de Balagne.

Les destinations ensoleillées du Sud ont la cote. Selon une récente étude de la société PAP (Particulier à particulier) publiée vendredi 29 mars, les vacanciers boudent la Manche et l'Atlantique et privilégient la Méditerranée cette année. Parmi les destinations phares, la Côte d'Azur se démarque avec une hausse impressionnante de 21 % des demandes de réservation par rapport à l'année précédente. La Corse n'est pas en reste, affichant une progression de 18 % des réservations, attirant ainsi les premiers vacanciers en ce début de saison.Même si les avis des professionnels du tourisme ne sont pas unanimes sur le port de Calvi, les premiers touristes son là. Less terrasses sont déjà installées. Les restaurants saisonniers rouvrent leurs portes les uns après les autres et les commerçants terminent les derniers préparatifs de leurs boutiques. "La Corse, on connaît bien, on y vient depuis plusieurs années" explique François. En vacances pour quelques jours avec un groupe d'amis il a loué dans un premier temps un appartement du côté de Speloncato pour terminer son séjour dans le sud, à Aiacciu. "On vient depuis plusieurs années. Mais toujours en avant ou en après saison. La Corse est vraiment plaisante. Ce n’est pas loin et c’est assez dépaysant. Il y a tout. La mer, la montagne. Certaines fois il est même possible de se baigner en voyant la neige sur les sommets. Les paysages sont encore verts et fleuris. Et les commerçants prennent le temps avec nous pour discuter et nous renseigner. On connaît bien Calvi et on l'aime".Louis et sa famille sont arrivés il y a une semaine en Balagne "Nous avons décidé de franchir le pas et de découvrir la Corse pour nos vacances de printemps cette année. Nous nous sommes lancés malgré le coût élevé du voyage , explique ce touriste breton, et nous avons réussi à trouver une location abordable. Cela nous a permis de profiter pleinement de l'île sans pour autant exploser notre budget vacances."Même si le temps n'a pas été au beau fixe tous les jours, leur séjour en Corse a été "extrêmement agréable."" Nous avons pu découvrir des paysages magnifiques, une richesse que nous n'avions pas anticipée. Nous avons pu nous promener sur les sentiers côtiers sans être bousculés par la foule." Que ce soit pour des retraités, des familles ou des voyageurs solitaires, la Corse reste une destination de choix, malgré le coût élevé de la traversée maritime, souvent pointé comme un inconvénient. "Certes, les tarifs peuvent être dissuasifs, mais l'authenticité et la beauté de la Corse méritent amplement ce détour", souligne le vacancier.Du côté des professionnels du tourisme, l'arrivée de la saison estivale est attendue avec enthousiasme, "En ce début de mois d’avril, synonyme de début de saison, on peut dire que ça commence timidement! Côté touristes, nous avons une clientèle plutôt française mais on croise aussi quelques Suisses. Le meilleur reste à venir en ce début de saison avec les vacances scolaires qui arrivent à grands pas" , indique Didier Bicchieray, propriétaire du bar de la Tour, établissant du port qui reste ouvert à l’année. "Mon établissement reste ouvert à l’année, pour notre clientèle locale qui fait notre fierté. Dès le 15 avril, différents événements sportifs vont se dérouler dans notre ville jusque mois de mai. La saison estivale s’annonce bien selon les informations que nous avons obtenues ! La Corse est une destination qui plaît et notre région, la Balagne, a tout pour attirer du monde" continue Didier Bicchieray.