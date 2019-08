Calvi : La voiture traverse un terre-plein et en percute une seconde

Les pompiers étaient rapidement sur place avec deux deux ambulances, un véhicule de secours routier et un commandant de groupe.

On dénombre deux blessés sans gravité.

Cet accident a provoqué un embouteillage monstre. Une déviation a été mise en place route de la pinède, par les gendarmes et la Police Municipale.

Les deux blessés ont été évacués par ambulance vers le centre hospitalier de Calvi-Balagne tout proche