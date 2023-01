Calvi : La Maison des spécialistes ouvrira bientôt ses portes

Encore un peu de patience… la maison des spécialistes de Calvi attenante à l’espace médical Alain-Charles Astolfi ouvrira au public au mois de mars (la date officielle devrait être communiquée bientôt), a indiqué le maire de Calvi, Ange Santini, lors de la visite du chantier organisée ce mardi 10 janvier. "Les travaux prévoient l'extension la maison médicale existante avec la création de 2 cabinets médicaux supplémentaires. Les locaux de l’espace médical Alain-Charles Astolfi sont aujourd’hui occupés par 6 médecins libéraux et une gynécologue. Ils sont un peu à l’étroit. Les deux futurs cabinets seront destinés aux spécialistes. Un premier pour la gynécologue qui va s’installer à plein temps et le second au cas où un autre spécialiste souhaiterait s’y installer". a précisé l'élu.



La fin du désert médical

Deux cabinets médicaux d’environ 25 m2, des toilettes et une salle d’attente, pour un investissement de 230 000€, financé à 80% par l’Etat et la Collectivité de Corse . "Nous avons fait de la santé l’une de nos priorités et on peut dire aujourd’hui que notre objectif est atteint. Il n’est plus question aujourd’hui de désert médical. En effet l' hôpital de Calvi qui s'est doté d’un scanner, va procéder à une extension pour avoir à la fois une dialyse, mais également des cabinets mieux adaptés pour la tenue des consultations des spécialistes". L ’occasion pour le maire de lancer un appel aux spécialistes qui souhaiteraient s’installer à Calvi. "Avec le relationnel des médecins généralistes, qui ont à faire à des spécialistes, il pourrait y avoir une possibilité de faire n e serait -ce que des permanences si o n ne peut en pas installer un à plein temps. Mais notre objectif de prioriser la santé sur notre commune est atteint".