Calvi : Ce que sera la 4ème édition du Ladies Open Calvi Eaux De Zilia

« La Fédération française de Tennis nous avait demandé de passer dans la catégorie des 60 000 $. On a opté pour le 40 000, une catégorie nouvelle, ce qui représente déjà un budget total 4 fois supérieur » déclare Jean Gour, le directeur de cet Open international inscrit dans le calendrier mondial de l’ITF et organisé par le Tennis Club Calvi et l’association Sports@Calvi. Mis sur « courts » en 2019 et malgré l’impasse de 2020 dû au COVID, la manifestation a vite acquis une belle renommée. « Déjà on a un environnement naturel, un cadre idyllique dans la pinède avec la plage, la gare à quelques centaines de mètres, un aéroport à une poignée de km et l’enthousiasme de toute une ville derrière nous » souligne J. Gour. Fierté et reconnaissance pour les organisateurs, le Trophée du Meilleur Tournoi 2022 dans sa catégorie (25 000 $) remis à l’Open par l’Association des Joueuses professionnelles de tennis. Lors du vote, l’Open a récolté la note de 4,9 sur 5 !





Dans circuit mondial

Le Women ITF Circuit consiste en une série de tournois de tennis féminin professionnel organisée par l’ITF, la Fédération internationale de Tennis. Il s‘agit du principal circuit d’évolution des joueuses professionnelles classées au-delà de la 100e place WTA et des juniors. « Nous avons un cahier des charges très strict à respecter, mais nous allons souvent bien au-delà des exigences de celui-ci. Cette année on pourrait avoir une joueuse du top 100, en tous cas des joueuses de 14 à 30 ans classées entre la 100 et la 150e place mondiale. En tant que directeur du tournoi il me faut penser à tout, mais avant tout je pense sport. ». La compétition qui va réunir 64 grandes joueuses internationales va se dérouler sur 8 jours, comprenant 2 jours de qualifications et 6 jours de tableau final. Si les inscriptions sont dictées par l’ITF, via son site, les organisateurs ont droit une « wild card » et l’on attribuée à la championne de Corse Alice Battesti.





L’Open… c’est l’histoire d’une passion

« C’est en effet l’histoire d’une passion, commune à tous, le tennis et Calvi » explique Jean Gour. « On a cette passion pour le sport, ses valeurs, ses images, ses champions, son rôle éducatif auprès des enfants, sa vie associative qui réunit enfants, adolescents, adultes, seniors, femmes et hommes. Passion pour une ville si belle, si chargée d’histoire et qui depuis des années a su allier le bien-être de ses habitants et celui de ses visiteurs. C’est l’évènement de la Balagne et tout le monde y participe à son niveau afin que ce soit une réussite. Et les retombées sont à la hauteur tant en termes d’images, de fréquentation que financières. En moyenne, pour une participante, ce sont 3 ou 4 personnes qui l’accompagnent. Pour beaucoup de commerçants, la saison débute à ce moment-là ». Fort de sa réputation et de l’excellence de son organisation, l’Open reçoit le soutien et le partenariat technique et financier de la commune, de la Collectivité de Corse et de deux puissantes entreprises : les Eaux De Zilia et Engie.





Au rayon des nouveautés cette année, et outre le total des prix de 40 000 $, la boutique de l’Open sous chapiteau, au sein du village du tournoi qui contient déjà 9 structures, et une compétition qui va se dérouler durant les vacances scolaires. Comme chaque année, chaque journée sera placée sous un thème, avec des ateliers : santé, femmes, eau, addiction, handicap… avec des soirées spéciales et des rencontres avec des acteurs économiques locaux.