Calvi-Balagne : le "coup de pouce" de l'Adec aux entreprises de la communauté de communes

Élus, commerçants, chefs d’entreprise et acteurs économiques ont été, ainsi, conviés à assister à la présentation de la convention, SRDEII (schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation) signée entre l’Adec et l’a CCCB. "Chaque territoire est singulier. On ne peut pas imaginer le territoire de Calvi-Balagne et son développement comme on imaginerait la Castagniccia ou la Capa. Chaque territoire ayant sa particularité, l’Adec et la Cdc ont ainsi décidé d’organiser un large mouvement pour se rapprocher des territoires, pour faire en sorte que les politiques définies par le territoire, en l’occurrence la politique de développement économique dans la communauté de commune, puissent s’organiser avec l’aide de la Cdc. Les liens entre la Cdc et les territoires doivent être les plus pratiques possibles" a souligné Alexandre Vinciguerra, président de l’Adec.



Le SRDEII, est une convention qui replace ainsi les territoires et les communautés de communes dans leur rôle premier, celui de leurs compétences sur le développement économique. Ce même SRDEII est la matrice de l’action de la Collectivité de Corse mais aussi des Collectivités et institutions en matière de politique économique sur l’ensemble de l’île. C'est en fait un document stratégique qui fixe les orientations régionales et organise la complémentarité des actions de la Cdc en matière d’aide aux entreprises avec les actions des intercos. "C’est aux territoires de décider ce qu’ils veulent faire, et nous sommes à leur disposition pour les aider" a encore souligné Alexandre Vinciguerra.



Créée en décembre 2002, la Communauté de Communes de Calvi ̶Balagne est composée de 14 communes et couvre 556 km², pour une population de 12 691 habitants répartis inégalement sur le territoire.

"Aujourd’hui nous structurons notre démarche de compétence sur le développement économique de notre territoire, qui comptabilise 2 400 entreprises. Il est donc important de connaître notre territoire" ajoute François-Marie Marchetti, président de la CCCB.



Le SRDEII, s’impose donc comme un véritable outil de pilotage concerté des actions de développement économique. Il a été présenté à l’Assemblée de Corse comme le catalyseur d’une dynamique d’ensemble pour proposer des réponses adaptées aux enjeux de la Corse de demain, en matière de compétitivité, d’attractivité et d’innovation.

Avant d’énumérer les différentes aides directes dédiées aux projets de production locale de biens et services.



Quelles sont-elles ?

On citera notamment Impresa sì, qui soutient l'investissement pour les projets de création, développement ou reprise-transmission, U Pattu impiegu, qui soutient à la création d'emploi visant à favoriser l'intégration professionnelle des publics cibles de manière durable et sécurisée mais aussi U Pattu impresa mondu, des aides permettant d'initier et pérenniser le développement par l'internationalisation et, enfin, U Pattu Innuvazione, qui soutient aux projets de R&D, de démarrage ou de développement de l'innovation.