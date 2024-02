Calvi : 23 élèves du Lycée de Balagne à Paris sur les traces de l’histoire

Dès décembre, ces jeunes avaient exploré l'exposition temporaire du Musée de Bastia, marquant les 80 ans de la libération du fascisme et du nazisme en Corse. Guidés par leurs professeurs principaux, ils ont plongé dans les récits de résistance, découvrant comment les patriotes corses, inspirés par le Colonel Fabien, ont bravement défié l'occupant en 1943.



Armés de cette connaissance, les lycéens ont ensuite foulé le sol de la métropole, animés par une énergie dynamique, prêts à explorer les recoins de l'histoire. Leur périple les a menés au Musée de la Résistance nationale de Champigny-sur-Marne et au Musée de la Libération de Paris, où les vestiges du passé ont résonné avec une force nouvelle.



Une halte inattendue au Musée Banksy a offert aux élèves un regard contemporain sur l'engagement politique à travers l'art du pochoir. Loin d'être une technique révolue, le pochoir demeure un moyen de protestation et de sensibilisation, comme en témoigne le travail de l'artiste britannique.



Cependant, le clou du voyage a été sans conteste la visite du Panthéon, haut lieu de la mémoire nationale. Alors que les préparatifs pour l'accueil de Missak et Mélinée Manouchian étaient en cours, les lycéens ont saisi l'importance des commémorations, rappelant que l'histoire résonne toujours dans le présent.



Poursuivant leur quête de connaissances et de réflexion, les élèves ont été reçus à l'Assemblée nationale. Assistants à un débat dans l'hémicycle, ils ont eu l'opportunité d'échanger avec Jean-Félix Acquaviva, député de la circonscription de Corte-Balagne. À travers ces échanges, ils ont exploré les voies de l'engagement politique et sa signification dans la société contemporaine.



Ce voyage n'a pas seulement une escapade scolaire, mais aussi une leçon de vie. En évoluant ensemble, les 23 lycéens ont tissé des liens forts, comprenant l'importance du lien social dans la construction de leur avenir de citoyens actifs et engagés.