Calvaire à Orly pour une femme de Cervioni amputée des deux jambes

« Je suis arrivée au portique de sécurité avec l’assistance PMR de l’aéroport de Paris-Orly », explique Toussainte Dominici, amputée et porteuse de prothèses aux deux jambes.. « L’agent de sécurité m’a demandé de franchir le portique et bien entendu, ayant des prothèses aux deux jambes, le signal sonore s’est fait entendre. Il m’a alors demandé de sortir et de revenir à nouveau sans toucher les bords du portique. Mais forcément ça a de nouveau sonné" poursuit Toussainte Dominici qui n'était pas au bout de ses peines…"La personne de l’assistance PMR lui a alors fait remarquer que je pourrais passer 10 fois et que ça sonnerait quand même, les prothèses n’étant pas en plastique. Énervé par ses remarques et par mon agacement à recommencer inutilement cette procédure, il est alors monté peu à peu en température. Si vous ne pouvez pas prendre l’avion, prenez le TGV a alors déclaré l’homme de la sécurité. Mon mari a alors demandé de respecter un tant soit peu une procédure de sécurité et a demandé à ce qu’un responsable vienne".Toussainte Dominici a vécu la suite comme une véritable humiliation"C’est un geste de la part de l’agent de sécurité me demandant de fermer ma gueule qui m’a poussée à me défendre verbalement en lui disant à lui aussi de se taire. En déclipsant mes prothèses comme on me le demandait, l’une d’elles est tombée au sol, frôlant le pied d’une collègue à lui. Cette dame a alors pris cela pour une agression et s’est, elle aussi, énervée. Autour de moi les passagers vivaient la scène d’une manière incrédule se demandant ce qui pouvait déclencher un tel déferlement de violence verbale. Une fois mes deux prothèses posées sur le tapis roulant et inspectées aux rayons, j’ai pu les remettre pendant qu’une autre personne me passait le détecteur de métaux sur le reste de mon corps. Je suis ressortie complètement vidée, humiliée, dégoûtée d’avoir été traitée de la sorte devant plusieurs passagers médusés qui m’ont apporté leurs soutiens dans l’avion"Aujourd'hui, Toussainte Dominici a du mal à se remettre de ce nouvel et triste épisode."Nous sommes au 21siècle et la prise en compte des personnes handicapées dans les aéroports est encore montrée du doigt. Les agents des aéroports devraient être mieux sensibilisés aux handicaps. Je souligne qu’à l’aller, au départ de Bastia, je n’avais eu aucun problème. Je voyage souvent et je n’avais jamais connu telle humiliation. Cela m’était arrivé voilà plusieurs années à Marseille, mais cela n’avait pas atteint ce niveau ».