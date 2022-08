Calenzana : émouvant hommage au forestier-sapeur Jean-Antoine Guidoni

C’est en présence de nombreux élus locaux, de la collectivité territoriale de Corse et représentants de l’interservices : Gendarmerie, Réserves communales de Sécurité civile, Sapeurs-Pompiers, Formations militaires de la Sécurité civile, Association des Anciens-Pompiers du 2B, que se sont déroulées les différentes phases protocolaires animées, par M. Jean-François Guerrini, chef du service des forestiers-sapeurs 2B au sein de la Collectivité de Corse.

Un piquet d’honneur constitué par des personnels et cadres de forestiers-sapeurs de Balagne, ainsi que des retraités du corps, avait pris place à côté de la stèle commémorative. La lecture des faits marquait de début de la cérémonie sous le regard ému des parents de l’infortuné soldat du feu. Puis des gerbes étaient déposées comme le veut la coutume au nom de la Présidence de la Collectivité de Corse, de la présidence de l’exécutif, des SIS 2B et SIS 2A, de la mairie de Calenzana et Zilia, du sénateur de Haute-Corse et du député de la 2e circonscription. Après quoi, une minute de silence était observée à la mémoire de M. Jean-Antoine Guidoni.

Une série d’allocutions devait mettre en exergue à la fois les qualités humaines et morales du défunt sauveteur, mais aussi, l’engagement de l’ensemble des acteurs de terrain dans la défense contre les incendies de forêt même, comme cela a été précisé, le bilan provisoire était plutôt satisfaisant. Chaque prise de parole a marqué l’accent sur la nécessaire prudence à observer dans l’accomplissement des missions de sécurité civile. Les récentes intempéries ont été également évoquées et comme cela a été dit par le président du SIS 2B, Hyacinthe Vanni « Il faut certainement se préparer au pire dans les mois et années à venir en raison du dérèglement climatique ».

La bénédiction de la stèle commémorative par l’Abbé Ange-Michel Valery, devait conclure la cérémonie avant que les participants ne soient conviés à partager un rafraichissement offert par les services de la Collectivité de Corse au parking ombragé de Sainte-Restitude. A cette occasion, les proches de Feu Jean-Antoine Guidoni, devaient vivement remercier tous ceux, particuliers et institutions qui ont œuvré à la réussite de cette belle cérémonie





Marie-Antoinette Maupertuis, présidente de l’assemblée de corse, Hyacinthe Vanni, président du SIS 2B, le lieutenant-colonel Thierry Nutti, en charge des affaires réservées au SIS 2B et président de l’UDPSIS 2B, Pierre Guidoni, maire de Calenzana, François Marchetti, adjoint au maire de Calenzana et président de la Communauté des Communes de Calvi-Balagne, Jacques Santelli, maire de Zilia, Jean-Marc Borri, maire de Montegrosso et conseiller de l’assemblée de Corse, Ghislain Gomard, directeur des services de la CDC, le capiyaine Stéphane Orticoni, chef du Cis Calvi et BO Balagne, le capitaine Pascal Colombani, chef de service au GPT Sud/Ouest et bien d’autres.se sont joints à l'hommage rendu ce mercredi à Calenzana.