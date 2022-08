Calenzana à l'heure des 22es Rencontres de musiques classique et contemporaine

MERCREDI 17 AOÛT

OUVERTURE

21h30 - MOZART PAR LES ARTISTES RÉSIDENTS

Calenzana - Jardins de la chapelle Sainte Restitude,

Manuel Escauriaza, cor. Théo Sarazin, basson. Paul Atlan, hautbois. Joë Christophe, clarinette. Denis Pascal, piano. Marie-Paule Milone, violoncelle 1. Giacomo Oudin, violoncelle2. Yume Fujise, Emma Girbal altos. Alexandre Pascal et Simon Milone violons.



JEUDI 18 AOÛT

11h - DUO PAR LES ARTISTES RÉSIDENTS

Galeria Eglise,

Telemann - Bartók - Haydn avec Elsa Moatti et Simon Milone (violons)

18h - SATIE, CLAIR DE LUNE PAR LES ARTISTES RÉSIDENTS

Lumiu Eglise

F. Couperin, E. Satie, G. Fauré, C. Debussy. Marie-Paule Milone, Giacomo Oudin violoncelles ; Denis Pascal piano.

19h30 - ROMANTISME ALLEMAND PAR LES ARTISTES RÉSIDENTS

Calenzana A Casazza,

Carl Maria von Weber ; Jean-Baptiste Bréval par Alexandre Pascal, Simon Milone, Elsa Moatti violons. Dominique Vidal, clarinette. Yume Fujise, Emma Girbal altos. Giacomo Oudin, violoncelle. Thomas Stantinat, contrebasse. Manuel Escauriaza, cor. Theo Sarazin, basson.

21h30 - NOCHE SERENA - TONOS Y TONADAS PAR L’ENSEMBLE LA CHIMERA

L’Ile Rousse Eglise,

Ensemble instrumental de 11 musiciens. Martial Boudrant, violon 1. Clara Buijs , violon 2. Robin Kirklar, alto. Justine Père, violoncelle. Nicolas Jacobée, contrebasse. Adrian Saint-Pol, flûte traversière. Coline Prouvost, hautbois. Luc Laidet, clarinette. Annabelle Minéo, basson. Ulysse Manaud, tuba. Marie Leguern. harpe.



VENDREDI 19 AOÛT

11h - NINO ROTA, UNA PICCOLA OFFERTA MUSICALE PAR LES ARTISTES RÉSIDENTS

Occhiatana

Concert Gratuit - Dominique Vidal, clarinette. Giacomo Oudin, violoncelle. Paul Atlan, hautbois. Eva-Nina Kozmus, flûte. Théo Sarazin, basson. Simon Milone, Alexandre Pascal violons. Yume Fujise, alto. Thomas Stantinat, contrebasse.

18h - RÉCITAL PIANO PAR LOUISE COURNARIE

Belgodère Eglise

Couperin ; Debussy ; Rameau.

19h30 - BACH, MOZART : HÉRITAGE PAR LES ARTISTES RÉSIDENTS

E Ville Di Parasu Place de l’Eglise

Concert Gratuit - Emma Girbal, alto. Yume Fujise, violon. Simon Milone, violon. Giacomo Oudin, violoncelle. Paul Atlan, hautbois.

21h30 - LE MONDE D’HIER - VALSES VIENNOISES PAR LES ARTISTES RÉSIDENTS

Costa Place du village

Concert Gratuit F. Kreisler ; J. Strauss ; Claude Debussy ; R. Strauss ; Sibelius ; E. Waldteufel ; J. Strauss - Alexandre Pascal, Simon Milone, Elsa Moatti, Yume Fujise violons. Emma Girbal, alto. Giacomo Oudin, Marie-Paule Milone violoncelles. Thomas Stantinat, contrebasse. Dominique Vidal clarinette. Eva-Nina Kozmus, flûte. Denis Pascal, piano.



SAMEDI 20 AOÛT

11h - AIRS SACRÉS PAR LES ARTISTES RÉSIDENTS

Oratoire Saint-Antoine, Calvi

Bach ; Vivaldi ; Haendel - Simon Milone, Alexandre Pascal violons. Yume Fujise, alto. Giacomo Oudin, violoncelle. Thomas Stantinat, contrebasse. Paul Atlan, hautbois. Eva-Nina Kozmus, flûte. Marie-Paule Milone, mezzosoprano.

18h - LUMIÈRES, BEETHOVEN, MOZART, JADIN PAR LES ARTISTES RÉSIDENTS

Zilia Jardin de la chapelle Saint-François,

Joë Christophe, Dominique Vidal clarinettes. Paul Atlan, hautbois. Théo Sarazin, basson. Giacomo Oudin, violoncelle. Yume Fujise, alto. Simon Milone, Alexandre Pascal violons.

19h30 - CONCERTI PAR LES ARTISTES RÉSIDENTS

Cateri Eglise

Concert Gratuit G. Th. TELEMANN ; A. MARCELLO ; G.Th. TELEMANN. Yume Fujise, Alexandre Pascal, Simon Milone violons. Giacomo Oudin, Marie-Paule Milone violoncelles. Thomas Stantinat, contrebasse. Eva- Nina Kozmus, flûte. Paul Atlan, hautbois.

21h30 - JOSÉPHINE BAKER, PARIS MON AMOUR PAR MAGALI LÉGER ET L’ENSEMBLE CONTRASTE

Calenzana, Jardins de la chapelle Sainte-Restitude

Ensemble Contraste : Magali Léger, soprano. Johan Farjot, piano. Pascal Mabit, saxophone. Elsa Moatti, violon. Antoine Pierlot, violoncelle.



DIMANCHE 21 AOÛT

JOURNÉE TALENTS EN COURTS NUITS MED // FESTIVAL CINÉMA & MUSIQUE DE FILM

11h : Calenzana Jardin de Sainte Restitude: Pitch de 3 projets scénaristiques de courts-métrages de fiction courte.

15h : Île Rousse Cinema Le Fogata Les compositeurs devant les auteurs

16h : Île Rousse Cinéma Le Fogata Entrée libre Projections court-métrages, sur la thématique musique ou composition (proposé par Sam Bobino).

18h - BEETHOVEN, HYMNE À LA JOIE PAR LES ARTISTES RÉSIDENTS

Felicetu, Parvis de l’Eglise

Denis Pascal, piano. Marie-Paule Milone, violoncelle.

19h - CRÉPUSCULE PAR LES ARTISTES RÉSIDENTS

Aghja di U Mucale - Moncale Aire à Blé,

Concert Gratuit G.Th TELEMANN ; H.VILLA LOBOS ; Jean SIBELIUS. Dominique Vidal, clarinette. Giacomo Oudin, violoncelle. Paul Atlan, hautbois. Eva-Nina Kozmus, flûte. Theo Sarazin, basson. Simon Milone, Alexandre Pascal, Shuichi Okada, Elsa Moatti violons. Yume Fujise, Emma Girbal altos. Thomas Stantinat contrebasse.

21h30 - CINÉ-CONCERT BETTY BOOP Musique composée et interprétée par THIBAULT COHADE

Programme de 6 courts métrages : Minnie the Moocher (1932), Betty Boop for President (1932), Snow White (1933), The Old Man of the Montain (1933), Penthouse (1933), Sally Swing

22h30 - MICKEY EN MUSIQUE - RESTITUTION ACCADEMIA

Calenzana Jardins de Sainte-Restitude

Orchestration : Gilles Alonzo, Compositeurs : Célia Picciocchi, Pierre Zgonec, Raphaël Hinojosa, Aurélien Noiret, Clément Boulier - Musiciens : Dominique Vidal, Joë Christophe clarinettes. Paul Atlan, hautbois. Eva-Nina Kozmus, flûte. Theo Sarazin, basson. Marie-Paule Milone, violoncelle. Simon Milone 1er violon. Elsa Moatti 2ème violon.



LUNDI 22 AOÛT

11h - RÉCITAL PIANO : MOMENT MUSICAL SCHUBERT, CHOPIN PAR DENIS PASCAL

U Mulinu, Plaine de Montemaggiore

18h – RÊVES PAR LES ARTISTES RÉSIDENTS Montemaggiore, église.

Concert Gratuit Richard Wagner ; Johannes Brahms. Shuichi Okada, Alexandre Pascal, Simon Milone, violons. Emma Girbal, Yume Fujise altos. Giacomo Oudin violoncelle. Marie-Paule Milone mezzo-soprano et violoncelle. Thomas Stantinat contrebasse.



19h30 - FEMME COMPOSITRICE PAR LES ARTISTES RÉSIDENTS

Cassanu Place du village

Concert Gratuit Louise Farrenc ; Ludwig van BEETHOVEN. Denis Pascal, piano. Joe Christophe, Dominique Vidal clarinettes. Manuel Escauriaza, cor. Paul Atlan, hautbois. Eva-Nina Kozmus, flûte.

21h30 - SOUL CITY

Calenzana, Jardins de Sainte-Restitude

Audrey Letac, Kiro, Charly Ménassé, Gilles Cianfarani, Nicolas Zimako, Antoine Belgodere, Eric Mula, Fabien Cyprien, Vincent Pochy, Franck Guicherd



MARDI 23 AOÛT

Palasca, église

11h - VISIONS D’ORIENT PAR LES ARTISTES RÉSIDENTS

.Reinhold Glière ; Alexandre Glazounov ; Alexander Borodine. Joë Christophe, clarinette. Alexandre Pascal, Elsa Moatti, Simon Milone, Shuichi Okada violons. Emma Girbal, alto. Giacomo Oudin, Marie-Paule Milone violoncelles.

18h - ONSLOW, LE BEETHOVEN FRANÇAIS PAR LES ARTISTES RÉSIDENTS

Palmentu, place du village.

Concert Gratuit Shuichi Okada, violon. Yume Fujise, Emma Girbal altos. Giacomo Oudin violoncelle. Dominique Vidal, clarinette. Manuel Escauriaza, cor. Théo Sarazin, basson. Paul Atlan, hautbois. Eva-Nina Kozmus, flûte..

21h30 - SHUBERTIADE PAR LES ARTISTES RÉSIDENTS

Santa-Reparata-Di-Balagna, Piazza Lo

Concert Gratuit Denis Pascal, piano. Alexandre Pascal, Shuichi Okada violons. Thomas Stantinat, Emma Girbal, Yume Fujise altos. Giacomo Oudin, Marie-Paule Milone violoncelles.



MERCREDI 24 AOÛT

11h - ÉLÉGIE PAR LES ARTISTES RÉSIDENTS

Calenzana Eglise St Blaise

Concert gratuit Sergei Rachmaninov ; Joseph SUK ; P.I Tchaikovski. Denis Pascal, piano. Alexandre Pascal, violon. Marie-Paule Milone, Giacomo Oudin violoncelles. Shuichi Okada, Issey Nadaud, Yume Fujise, Emma Girbal altos.

18h - IN SPIRITUM PAR DANIELE DI BONAVENTURA ET FEDERICO BRACALENTE Calenzana A Casazza

Federico Bracalente, violoncelle, Daniele Di Bonaventura, bandonéon.

19h30 - RÉCITAL JULIA KNECHT ET OLIVIER CANGELOSI

Calenzana Eglise St Blaise

Manuel de Falla ; L.W Beethoven ; Leo Delibes ; Fernando Obradors ; Fernando Granados ; Agustin Lara ; Pablo Sorozobal ; G. Bizet ; Xavier Montsalvagte.

21h30 - RÉCITAL PIANO VOIX PATRICIA PETIBON ET SUSAN MANOFF

Calenzana Jardins de Sainte-Restitude

Joseph Canteloube ; Reynaldo Hahn ; Lok Gweltaz (piano solo) ;Yann Tiersen ; Nicolas Bacri ; Thierry Escaich ; Jean Cras ; Yuzin (piano solo) ; Reynaldo Hahn; Aaron Copland ; Francis Poulenc ; Avant dernières pensées (piano solo) - Erik Satie ; Statue de Bronze, Fido fido - Manuel Rosenthal ; Oscar Strauss ; Erik Satie ; Francisco Mignone ; ; Ariel Ramìrez ; Enrique Granados ; Fernando Obradors ; Hector Villa-Lobos ; Joaquìn Turina ; Alberto Ginastera ; Leonard Bernstein ; George Gershwin Augustin Lara…