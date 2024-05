Calenzana a célébré Santa Restituta

À Calenzana, la fin du mois de mai est dédiée à Sainte Restitute. Officiellement célébrée le 17 mai, c'est le dernier week-end de mai que les habitants rendent hommage à leur sainte patronne. Sainte Restitute, également patronne de la Balagne, occupe une place spéciale dans le cœur des Calenzanais.



Les festivités commencent dès le samedi matin avec l'ouverture du champ de foire près de la chapelle. Le volet religieux, lui, se prépare bien en amont. Pour le lundi de Pâques, la statue de Sainte Restitute est portée en procession jusqu'à l'église San Biasgiu au cœur du village, pour y rester jusqu'au dimanche matin de la fête patronale.



Le week-end, le village se pare de milliers de lumignons et de fleurs le long du chemin que parcourront les fidèles. "Pour nous, Santa Restituta, c’est notre protectrice. Elle est sacrée. Je ne sais même pas comment le qualifier tellement c’est fort. C’est comme ça !", confie René Guglielmacci, un habitant de Calenzana. Il se souvient aussi des anciennes célébrations : "Dans le temps, les Calenzanais d’ici et d’ailleurs n’auraient manqué pour rien au monde cette fête. Tout le monde venait au village et était invité dans les familles. Il y avait de grandes attablées et la procession n’en finissait plus."



Cette adoration se transmet de génération en génération, avec de nombreuses femmes du village prénommées Restituta. "En général, si tu t’appelles Restituta, c’est que tu es de Calenzana. Et pour nous, le lundi après la foire est férié!", explique Aurélie Sacco, une autre habitante.



Histoire et légende de Sainte Restitute



Sainte Restitute, jeune romaine martyrisée en 304, est au cœur d'une légende locale. Sous l’empereur Dioclétien, elle et cinq autres chrétiens furent exécutés à Calvi pour leur foi. La dépouille de Sainte Restitute, transportée par un âne, aurait montré sa volonté d'être enterrée à Olmia (ancien nom de Calenzana), malgré les tentatives de l’enterrer à Calvi.



Au milieu du 4e siècle, lors de la paix constantinienne, ses reliques furent déposées dans un sarcophage venu de Carrare. Une autre légende raconte qu'elle aurait sauvé le village d'une épidémie de peste, raison pour laquelle le 21 mai lui est dédié avec une procession entre la chapelle et l'église Saint-Blaise.



En 1951, des fouilles menées par le chanoine José Alberti ont révélé l'autel roman et les fresques du cénotaphe de la chapelle. Une fresque intacte représente la décapitation des martyrs, corroborant les récits historiques. En 1984, Sainte Restitute a été proclamée patronne de Calenzana et de la Balagne par le pape Jean-Paul II.