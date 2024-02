Caisse Nationale d’Assurance Maladie-Collectif ML Corsica : le bras de fer continue

L’URPS Médecins Libéraux de Corse prend acte du refus de la CNAM de reconnaître et d’inscrire la Corse et ses spécificités au sein de la convention médicale du 8 février 2024.

En effet, la Corse de par son statut d’île montagne, l’absence de CHU, le caractère vieillissant de sa population et un taux de précarité de 20% compose avec des problématiques spécifiques en matière de démographie médicale, d’attractivité du territoire et d’accessibilité aux soins.

L’accumulation de ces contraintes à un impact direct sur les conditions d’exercice et la complexité des situations médicales.

D’autant plus qu’un focus consacré spécifiquement aux DROM et à la Corse a eu lieu avec la CNAM et avait mis en évidence la nécessité d’adaptations spécifiques similaires.

Le projet de convention nationale, auquel nous sommes opposés, ne constitue pas le choc d’attractivité attendu et nécessaire.

Nous mettons en garde contre le risque d’un déconventionnement massif, d’une médecine à deux vitesses et d’une rupture dans l’égalité de l’accès aux soins.

L’URPS Médecins Libéraux de Corse réitère son soutien indéfectible à l’ensemble des médecins insulaires.