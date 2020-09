Ça swingue de nouveau au Borgo Golf Club

Le Borgo Golf Club fait partie de la demi-douzaine de clubs en Corse. On en trouve 4 en Corse du sud (Sperone, Lezza, Murtoli et Ajaccio) et 3 en Haute-Corse (Borgo, Reginu en Balagne et celui de la BA 126 à Solenzara).C’est en 1987, alors qu’aucun parcours n’existe sur l’île, que Pierre Pancrazi lance son projet de création d’un golf en Corse. Il crée le Bastia Golf Club, un practice et trois trous sur un terrain planté de vignes lui appartenant. En 1989, le club se dote de trois trous supplémentaires. Le parcours s’étoffe encore en 1991 et devient un 9 trous avec aussi un putting-green. Devenu Borgo Golf Club, le parcours de neuf trous est homologué par la Fédération Française de Golf et s’étend sur 15 hectares.Directeur du club, dont le président est Jean-Louis Carles, Pierre Pancrazi savoure aujourd’hui la reprise des activités. «Le club est en constante progression et compte aujourd’hui 350 licenciés, de 6 à 90 ans ». Outre les licenciés, le BGC accueille aussi des joueurs de l’extérieur, des touristes qui viennent régulièrement et se sont fidélisés. «Face à la pandémie, nous avons dû nous adapter et nous avons mis à profit les 2 mois de confinement pour préparer notre rentrée et peaufiner notre calendrier. Ces deux mois d’arrêt d’activité ont aussi permis au parcours de se régénérer et d’y apporter quelques améliorations notables. Les premiers golfeurs se sont emparés du green dès le 11 mai en respectant bien sûr les règles sanitaires et avec des départs sur réservation. Sur le parcours, pas d’obligation de masque et la distanciation se fait naturellement» précise P.Pancrazi.Coté encadrement, les cours et l’école de golf sont placés sous la responsabilité de Jérôme Chabard, professionnel et enseignant diplômé de golf, passé notamment au célèbre Golf de la Frégate à St Cyr sur Mer. «En fait, d’origine modeste, et bien qu’en rêvant tout jeune, je n’ai pu me mettre au golf, en autodidacte, que vers l’âge de 25 ans à Lyon. Je faisais des petits boulots pour pouvoir assouvir ma passion. Aujourd’hui, le golf s’est bien démocratisé et est très abordable. On peut en faire à moindre frais. Une grande enseigne spécialisée dans le sport proposant du matériel à bas coût. Par ailleurs, ici à Borgo, on prête le matériel, ce qui facilite aussi la fréquentation».Ayant des racines corses du coté de Zonza, J.Chabard n’a pas hésité à revenir sur l’île il y a 4 ans. «J’étais alors à Genève mais il me tenait à cœur de revenir en Corse. Le parcours de Borgo est très agréable, bordé d’arbres de différentes essences, différents plans d’eau, des bunkers de sable creusés. L’architecture y est belle, harmonieuse et le parcours convient à tous les niveaux. Et puis il y avait un challenge à construire quelque chose ici ».La Fête du sport de Bastia ayant été annulée cette année, le BGC va proposer plusieurs journées Portes Ouvertes pour faire découvrir cette discipline qui en Corse recence prés de 2000 licenciés et constitue un des sports les plus pratiqués après le foot, le tennis ou bien l’athlétisme. Première de ces «green pass», les samedi 19 et dimanche 20 septembre. «En partenariat avec la Fédération, elles sont ouvertes à tous les publics : enfants, adolescents, adultes pour permettre la découverte aussi bien du golf en tant que sport que les installations du BGC » indique P. Pancrazi. Outre son école de golf pour les enfants, le club de Pierre Pancrazi s’invite aussi parfois dans les écoles. «La sensibilisation dans les écoles n’est pas facile car il faut un suivi et un encadrement. La distance est aussi un frein mais nous avons régulièrement invité des élèves du collège de Lucciana tout proche » explique P.Pancrazi. «En tous cas, il est dans nos projets de rééditer ces incursions dans le monde scolaire».En ce mois de septembre, le club se félicite de pouvoir procéder à la réouverture de son école de golf le mercredi 23 septembre. «Notre école qui fonctionne le mercredi et le samedi est en pleine expansion» se réjouit J.Chabard. «Elle accueille des jeunes de 6 à 17 ans. Pour permettre de coller au mieux à l’emploi du temps des parents et à celui des enfants, nous organisons des séances réparties sur plusieurs créneaux. Nous avons de plus en plus de jeunes. Ils étaient 30 en 2019 et cette saison on devrait approcher la cinquantaine. Il faut noter que la qualité de jeu des jeunes joueurs est en très net progrès». Si la discipline tarde à se démocratiser, elle mérite son développement pour ses bienfaits, bien souvent méconnus. «Je compare le golf à un art martial » souligne J.Chabard. «Il apporte à la fois de la concentration et du détachement de soi comme au yoga. S’il réclame de la rigueur, il nous amène à nous découvrir».Si le golf est un loisir, la compétition n’y est pas absente. Le BGC peut s’enorgueillir d’ailleurs d’avoir formé un champion : Jérôme Lando-Casanova. Né à Bastia en 1985, il est depuis 2011 dans le circuit professionnel. «Bien sûr la compétition est importante » indique Pierre Pancrazi, «L’absence de compétitions depuis le mois de mars a aiguisé l’envie d’en découdre de tous les joueurs, quel que soit leur niveau. Pour cette saison quatre équipes vont être constituées : une équipe senior, une équipe femme, une équipe junior et une équipe toutes catégories. On place beaucoup d’espoirs dans nos jeunes car certains ont vraiment un très bon niveau. On va aussi organiser des Grands Prix. Ceux-ci sont importants pour les golfeurs car ils leur permettent de gagner des points dans la hiérarchie. On devrait organiser 1 à 2 compétitions par mois». Coup d’envoi de la saison : le samedi 26 septembre. Pour couronner le tout, le club dispose d’un excellent restaurant qui n’est d’ailleurs pas réservé qu’aux licenciés et ouvert tous les jours.* BGC : 04 95 38 33 99